People Sleep Duration Time: इस उम्र के बाद आपकी नींद भी हो जाएगी गायब ! नई स्टडी में हुआ खुलासा

हाइलाइट्स नई स्टडी में पता चला है कि मिड एडल्टहुड में लोगों को कम नींद आती है. नींद कम आने की प्रमुख वजह वर्किंग लाइफ और चाइल्ड केयर बताई गई है.

People Sleep Least From Early 30s To Early 50s: अक्सर आपने सुना होगा कि कम उम्र के लोगों को ज्यादा नींद आती है और बुजुर्गों को सबसे कम नींद आती है. जब बच्चे छोटे होते हैं, तो वह दिन में अधिकतर वक्त सोते रहते हैं और तब उनकी नींद पूरी होती है. उम्र बढ़ने के साथ लोगों की नीद कम होने लगती है. जानकारों की मानें तो हर व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए. अब एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि मिडिल एज के लोग सबसे कम सोते हैं. अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर किस उम्र के लोग सबसे कम नींद लेते हैं. इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

सबसे कम सोते हैं 33 से 53 साल के लोग

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक एक हालिया स्टडी में पता चला है कि 33 साल की उम्र के बाद लोगों की नींद कम हो जाती है और 53 साल की उम्र के बाद नींद बढ़ जाती है. आसान भाषा में कहें तो 33 साल से लेकर 53 साल तक लोग अपनी जिंदगी में सबसे कम नींद लेते हैं. यह रिसर्च ब्रिटेन की यूसीएल, ईस्ट एंजिला यूनिवर्सिटी और फ्रांस के ल्योन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मिलकर की है. नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित इस स्टडी में पता चला है कि लोग अर्ली और लेट एडल्टहुड (Late Adulthood) की तुलना में मिड एडल्टहुड में कम सोते हैं.

इस उम्र में क्यों कम सोते हैं लोग?

शोधकर्ताओं का कहना है कि 33 से 53 साल के बीच के लोग वर्किंग लाइफ और चाइल्ड केयर की वजह से कम नींद लेते हैं. इस स्टडी में 63 देशों के 7.30 लाख से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था. इस स्टडी में यह भी पता चला है कि जो लोग इस रिसर्च में शामिल हुए थे, उनमें पुरुषों की एवरेज नींद 7.01 घंटे रही, जबकि महिलाओं की एवरेज नींद 7.5 घंटे की रही. स्टडी में शामिल 19 साल के लोग सबसे ज्यादा सोते पाए गए और 30 साल तक पहुंचते-पहुंचते नींद कम होने लगी. इसके बाद 53 साल के बाद एक बार फिर नींद बढ़ गई.

अलग-अलग देशों में नींद की अवधि अलग

इस स्टडी में 63 देशों के लोग शामिल किए गए थे और इस दौरान देखा गया कि अलग-अलग देशों और क्षेत्रों के अनुसार लोगों के नींद की अवधि (Duration) अलग-अलग थी. किसी क्षेत्र के लोग ज्यादा सोए तो किसी क्षेत्र के लोगों को कम नींद आई. ईस्टर्न यूरोपियन अल्बानिया, स्लोवाकिया, रोमानिया और चेक रिपब्लिक के लोग साउथ ईस्ट एशियाई देशों फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया के लोगों की तुलना में हर दिन 20 से 40 मिनट ज्यादा सोए. जबकि यूनाइटेड किंगडम के लोगों को एवरेज से कम नींद आई.

