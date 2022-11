दूध भी हो सकता है फेस पर पिंपल्स होने की वजह, जानिए कैसे

हाइलाइट्स गाय और भैंस के दूध में हो सकते हैं केमिकल्‍स. नॉर्मल दूध की बजाय प्‍लांट बेस्‍ड मिल्‍क का प्रयोग कर सकते हैं. पिंपल्‍स होने पर कुछ दिन के लिए दूध का सेवन बंद कर सकते हैं.

Pimples Are Happening On The Face – कई लोगों की दिन की शुरुआत एक गिलास दूध से होती है वहीं कुछ को रात में दूध पीकर सोने की आदत होती है. दूध पीना हेल्‍दी रहने के लिए अच्‍छा ऑप्‍शन हो सकता है लेकिन दूध पीने से कई समस्‍याओं का सामना भी करना पड़ सकता है. अधिक दूध का सेवन करने से फेस पर अनचाहे पिंपल्‍स निकल सकते हैं. यदि पेट भरने के लिए अधिक दूध का सेवन कर रहे हैं तो एक दोबारा विचार कर लें. हालां‍कि पिंपल्‍स की समस्‍या के लिए कई अन्‍य कारण भी जिम्‍मेदार हो सकते हैं. जैसे टीनएज में पिंपल्‍स निकलना सामान्‍य हो सकता है लेकिन अगर दूध या डेयरी प्रोडक्‍ट की वजह से पिंपल्‍स निकल रहें तो इसपर ब्रेक लगाना बेहद जरूरी हो सकता है. चलिए जानते हैं क्‍यों और कैसे दूध पिंपल्‍स के लिए जिम्‍मेदार हो सकता है.

एक्‍स्‍ट्रा हार्मोन हैं जिम्‍मेदार

हेल्‍थ लाइन के अनुसार कई बार गायों को उनके द्वारा उत्‍पादित दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए बोवाइन ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं. इस हार्मोन वृद्धि के कारण इन गायों द्वारा उत्‍पादित दूध में इंसुलिन ग्रोथ फेक्‍टर अधिक होता है जिसके कारण पिंपल्‍स हो सकते हैं.

अधिक तेल है कारण

शरीर में अधिक हार्मोन और इंसुलिन के कारण एन्ड्रोजन उत्‍पादन में वृद्धि होने लगती है जिस कारण फेस पर अधिक तेल निकलने लगता है. जो पिंपल्‍स का कारण बन सकता है. सिर्फ महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुष के हार्मोंस में भी बदलाव आने लगता है.

इस उम्र में होता है अधिक प्रभाव

पिंपल्‍स की समस्‍या अधिकतर 9 से 15 वर्ष तक के यंगस्‍टर्स को होती है. इस दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव आते हैं जिस वजह से फेस पर पिंपल्‍स होने की अधिक आशंका होती है. दूध की अगर चाय बनाकर पी ली जाए तो इस समस्‍या से बचा जा सकता है.

