कुत्ते के खरोंचने भर से हो सकती है लाइलाज बीमारी ! डॉक्टर से जानें प्राइमरी ट्रीटमेंट-रैबीज से बचने का तरीका

First Aid For Dog Bite: सोशल मीडिया पर पिछले दिनों कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें पालतू कुत्तों (Pet Dogs) ने अपने आसपास मौजूद लोगों पर अटैक कर दिया. नोएडा के वीडियो में एक बच्चे को लिफ्ट में कुत्ते ने काट लिया तो एक डिलीवरी बॉय के साथ भी ऐसी ही घटना हुई. वैसे तो आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से पालतू कुत्तों के काटने के मामलों ने सभी की टेंशन बढ़ा दी है. बच्चों पर कुत्ते जल्दी अटैक कर देते हैं. जानकारों की मानें तो कुत्ते के काटने से लोगों को रैबीज जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. गंभीर कंडीशन से बचने के लिए लोगों को कुत्ते के काटने के तुरंत बाद फर्स्ट ऐड (First Aid) जरूर लेनी चाहिए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

नई दिल्ली के यमुना विहार स्थित हैरी पेट्स क्लीनिक एंड सर्जरी सेंटर के डॉ. हरअवतार सिंह के मुताबिक कुत्ते के काटने से लोगों को रैबीज और अन्य जूनोटिक डिजीज का खतरा होता है. कुत्ता, बिल्ली और बंदरों में रैबीज का लासा वायरस होता है, जो लार के जरिए इंसानों में पहुंच जाता है. गौर करने वाली बात यह है कि पालतू कुत्तों के काटने से भी गंभीर बीमारी हो सकती है. कई लोग सोचते हैं कि फालतू बातों से खतरा कम होता है लेकिन ऐसा नहीं है. डॉग बाइट के बाद लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए. लोगों को फर्स्ट ऐड के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए.

क्या है डॉग बाइट के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट?

डॉ. हरअवतार सिंह कहते हैं कि जिस जगह पर कुत्ता काटे, उस जगह को साबुन और पानी से करीब 10 मिनट तक लगातार धोते रहना चाहिए. कुत्ते की लार से निकला लासा वायरस साबुन में मौजूद तत्वों की वजह से खत्म हो जाता है. इसके बाद आप घाव पर एंटी बैक्टीरियल या कोई अन्य घाव ठीक करने वाली क्रीम लगा सकते हैं. अगर खून ज्यादा बह रहा है या घाव ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इसके अलावा 24 घंटे के अंदर एंटी रैबीज वैक्सीन (ARV) लगवा लेनी चाहिए. अगर आपको रैबीज से संक्रमित कुत्ते ने काटा है तो बिना देर किए कुछ ही घंटों में प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करवा देना चाहिए.

कब लगवाने चाहिए इंजेक्शन?

वेटरनरी डॉक्टर के अनुसार कुत्ते के काटने के 24 घंटों के अंदर लोगों को एंटी-रैबीज वैक्सीन की पहली डोज लगवा लेनी चाहिए. अगर कंडीशन क्रिटिकल होती है तो कई बार डॉक्टर वैक्सीन के बाद एंटी-रैबीज सीरम भी लगाते हैं. वैक्सीन की दूसरी डोज तीसरे दिन, तीसरी डोज सातवें दिन, चौथी डोज 14वें दिन और पांचवी डोज 28वें दिन लगाई जाती है. कुल 5 डोज लगाई जाती हैं.

पालतू कुत्तों का वैक्सीनेशन जरूरी

डॉ. हरअवतार सिंह बताते हैं कि पालतू कुत्तों का सभी को वैक्सीनेशन जरूर करा लेना चाहिए. कुत्तों का वैक्सीनेशन हर साल कराना जरूरी होता है. अगर कुत्ता फुली वैक्सीनेटेड है और किसी को काट लेता है, तो स्थिति गंभीर होने का खतरा कम होता है. खासतौर से खतरनाक ब्रीड के कुत्ते पालने से पहले उन्हें सभी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए. अगर कुत्ता ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है तो वेटरनरी डॉक्टर को दिखाना चाहिए.

