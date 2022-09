दूध को ज्यादा पोषक बनाने के लिए इसे पीने का सही तरीका जानते हैं आप?

हाइलाइट्स बोन्स की हेल्थ के लिए दूध पीना फायदेमंद है. आयुर्वेद के अनुसार, रात को दूध पीना हो सकता है फायदेमंद.

Right way of drinking milk: दूध पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. इस बात को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और यही बात हम सभी अपने बच्चों से भी कहते हैं. शरीर को जिन भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो सभी पोषक तत्व की कमी दूध आसानी से पूरी कर सकता है. दूध में विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटैशियम जैसे महत्वपूर्ण तत्व मौजूद रहते हैं. चलिए ये बात तो हुई दूध में मौजूद पोषक तत्वों की, लेकिन क्या आपने कभी दूध को और भी ज्यादा पोषक बनाने के बारे में सोचा है? अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो अब सही समय आ चुका है, जिसमें दूध को पहले से ज्यादा पोषक बनाने के लिए इसको पीने का सही तरीका आजमा लेना चाहिए.

दूध पीने का सही तरीका

–टीओआई के मुताबिक, सुबह की शुरुआत दूध पीने से करेंगे तो दिनभर शरीर में एनर्जी बनी रहेगी.

-गर्मियों के मौसम में ठंडा दूध पीना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

-शरीर को ज्यादा एनर्जी और न्यूट्रीशन देने के लिए जिम के बाद करीब आधे घंटे के बाद ही दूध का सेवन करें.

-गर्मियों के मौसम में जिम करने के बाद ठंडा दूध पियेंगे तो शरीर हाइड्रेट रहेगा.

-रात में सोने से पहले गुनगुना दूध पीने से सारी थकान दूर हो जाएगी.

-दूध को बैठकर पीने के बजाय खड़े होकर ही पीना चाहिए, ताकि पूरे शरीर तो दूध के पोषक तत्व फ़ैल पाएं.

-दूध को जल्दबाजी में एक बार में गट-गटकरके नहीं पीना चाहिए, जल्दबाजी करने से दूध के पोषक तत्व शरीर को नहीं मिल पाएंगे.

अब जानिए दूध पीने के फायदे

–स्टाइलक्रेज़ के मुताबिक, दूध में मौजूद कैल्शियम से शरीर की हड्डियों को मजबूती मिलती है.

-दूध में मौजूद पोटेशियम दिल की सेहत दुरुस्त रखता है.

– दूध पीने से हेल्दी फैट बढ़ता है ना की मोटापा.

-सही मायनों में दूध प्रोटीन का खजाना है.

-कब्ज की समस्या से भी दूध निजात दिला सकता है.

दूध पीने का फायदा तभी शरीर को होगा जब दूध को सही तरीके से पिया जाएगा. आप भी दूध को ज्यादा पोषक बनाने के लिए हमारी बताई हुई बातों को आजमा सकते हैं.

