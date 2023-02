इन 7 कामों में छुपा है लंबे और स्वस्थ जीवन का राज, तनाव भी होगा दूर, मुश्किल नहीं है इन्हें फॉलो करना

How to Increase Life Span of Human: हर किसी को हेल्दी लाइफ के साथ साथ एक लंबे जीवन जीने की चाहत होती है. लेकिन कई बार खराब लाइफ स्टाइल और अनहेल्दी डाइट की वजह से लोग काफी कम जिंदगी जी पाते हैं. गलत आदतों की वजह से मनुष्य की उम्र में लगातार गिरावट आती जा रही है. इसलिए जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जिससे हम स्वस्थ्य रहें और एक लंबा जीवन जी सके. हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं ताकि बीमारियों से दूर रह सकें. शरीर को स्वस्थ रखने केलिए जरूरी है कि हम शरीर को वात, पित्त और कफ पर विशेष ध्यान देना होगा.

हेल्थलाइन की खबर के अनुसार वात, पित्त और कफ को बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में जाना जाता. अगर आप इनकी परेशानियों से दूर रहते हैं तो हेल्दी और लंबा जीवन जी सकते हैं. अच्छी हेल्थ और अच्छी फिटनेस सिर्फ खानपान पर ही नहीं निर्भर करता बल्कि हमें डेली रूटीन में एक्सरसाइज और व्यायाम भी करने की जरूरत होती है. आयुर्वेद की मानें तो अगर हम डाइट और एक्सरसाइज पर प्रॉपर ध्यान दें तो इससे एक लंबा जीवन पा सकते हैं. आज आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जो बेहद आसान हैं और अगर इन्हें आप अपनाते हैं तो आपको स्वस्थ्य और लंबा जीवन मिल सकता है…

आहार ही है जीवन का आधार: हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि फ्राइड और जंक फूड से शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगती है. इससे बचने के लिए मौसमी फलों और हरी सब्जियों का भरपूर सेवन करना चाहिए. फल और सब्जियां शरीर में फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और जिंक की जरूरत को पूरी करती हैं. एक्सपर्ट की मानें तो खाना खाते समय कोल्ड्रिंक से बचना चाहिए. कोल्ड्रिंक हमारे मेटाबालिज्म को कमजोर कर देती है. अपने डाइजेशन को सही रखने के लिए सामान्य तापमान वाला जूस पीना चाहिए.

धूम्रपान से रहे दूर: अगर आप धूम्रपान करते हैं तो सबसे पहले अपनी इस आदत को बदले. धूम्रपान की बीमारियों को जन्म देता है और साथ ही इससे मौत का भी खतरा कई गुना बढ़ जाता है. कई अध्ययन में यह सामने आया है कि जो लोग धूम्रपान के आदी होते हैं वे अपने जीवन के 10 साल खो देते हैं. ऐसे में लोगों में समय से पहले मरने की संभावना 3 गुना अधिक होती है. एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि अगर आप 35 वर्ष की आयु में धूम्रपान छोड़ देते हैं वे 8.5 वर्ष तक अपनी आयु बढ़ा सकते हैं.

तनाव और चिंता से बचें: इस भागमभाग भरी जिंदगी में तनाव होना सामान्य बात है लेकिन अगर यह अधिक दिनों तक रहता है तो आपके लिए यह खतरे का संकेत है. तनाव और चिंता हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर डालते हैं. अध्ययन से पता चलता है कि आशावादी व्यक्तियों की तुलना में निराशावादी लोगों में मृत्यु का जोखिम 42 प्रतिशत अधिक होता है.

सोन और जागने के समय पर ध्यान दें: डेली रूटीन की अच्छी आदतें ही इंसान को अच्छा स्वास्थ्य देती हैं. इतना ही नहीं हमारी आदतों का हमारे दिमाग पर भी असर पड़ता है. हमारे शरीर का स्वास्थ्य बहुत हद तक सोने के समय पर भी निर्भर करता है. देर रात तक जगना हमारे शरीर के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है. देर रात तक जगने से कई बार दिन के काम पर भी असर पड़ता है और आपकी परफार्मेंस पर भी असर पड़ने लगता है. आप स्ट्रेस और एंजायटी जैसी दिक्कतों का भी शिकार हो सकते हैं. सही टाइम पर सोने से शरीर में एनर्जी लेवल बना रहता है. आयुर्वेद की मानें तो अच्छी हेल्थ के लिए सुबह 4 बजे उठ जाना जाना चाहिए.

ज्यादा खाने से कम होती है उम्र: आयुर्वेद के अनुसार ज्यादा खाना खाने का भी हमारी हेल्थ और उम्र पर असर पड़ता है. यही वजह है कि फास्टिंग को लंबी उम्र के लिए एक सुप्रीम रेमेडी माना गया है. एक रिसर्च में यह सामने आया है कि अगर आप अपनी भूख का 80 प्रतिशत खाना खा लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी उम्र को घटा रहे हैं. इसलिए कभी भी भर पेट खाना मत खाएं.

तेल की मालिश है बहुत जरूरी: मालिश का हमारे शरीरिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ता है. मालिश से थकान तो दूर होती ही है साथ ही इससे शरीर को संतुलन भी मिलता है. आयुर्वेद की मानें तो सुबह नहाने से पहले तेल की मालिश से बहुत लाभ मिलते हैं. इससे शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, डेड स्किन से छुटकारा मिलता है और साथ ही रात के समय शरीर के अंदर रिलीज होने वाले टॉक्सिंस भी बाहर आ जाते हैं. मालिश से हमारी स्किन बैक्टीरियल इंफेक्शन से भी दूर रहती है.

जीभ का रखें खास ध्यान: हमारे शरीर के कई अंग बीमारियों का संकेत देते हैं. हम अपनी जीभ से भी कई तरह की बीमारियों का अंदाजा लगा सकते हैं. आमतौर पर हमारी जीभ का रंग हल्का गुलाबी होता है लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो इसका रंग बदलने लगता है. हमें अपनी जीभ की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए.

Tags: Health, Lifestyle