शरीर के ये पार्ट्स यूरिक एसिड लेवल बढ़ने का देते हैं बड़ा संकेत, शुरू हो जाता है तेज दर्द, जानें इसका कारण

Where Does Gout Attack First : अनहेल्दी खान-पान और गलत जीवनशैली की वजह से पिछले कुछ समय में कई बीमारियों तेजी से फैली हैं. इन्हीं बीमारियों में से एक है यूरिक एसिड की समस्या. यूरिक एसिड एक प्रकार की गंदगी होती है जो खून में जमा हो जाती और इससे शरीर में कई जगहों पर दर्द होने लगता है. यूरिक एसिड अब एक कॉमन बीमारी बन चुकी लेकिन अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह किडनी और दिल की बीमारियों को भी बढ़ा सकती है.

मायोक्लीनिक के अनुसार यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है. पहले इसकी समस्या बुजुर्ग लोगों में देखने को मिलती थी लेकिन अब यह बेहद कम उम्र के लोगों में भी सामने आने लगी है. खून में यूरिक एसिड की मात्रा तब बढ़ती है जब हम प्यूरिन युक्त फूड्स का सेवन अधिक करते हैं. हमारी किडनी इसे फिल्टर करके यूरिक एसिड को यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देती है लेकिन जब प्यूरिन की मात्रा बढ़ने लगती है तो किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती और यूरिक एसिड ब्लड में मिलने लगता है.

ब्लड में मौजूद यूरिक एसिड जोड़ों के आसपास जमा हो जाता है जो तेज दर्द का कारण बनता है. यूरिक एसिड बढ़ने पर पाचन क्रिया पर भी असर पड़ता है. यूरिक एसिड हेल्थ के लिए काफी खतरनाक होती है इसिलए दिक्कतें बड़ा रूप लें इससे पहले इससे पचानना जरूरी है. शरीर के कई ऐसे हिस्सें हैं जिनमें दर्द होने पर आ यूरिक एसिड बढ़ने का अंदाजा लगा सकते हैं…

जोड़ों के पास लालिमा आना: शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर अपशिष्ट तत्व हड्डियों के पास जमा होने लगता है. इससे जोड़ों में रेडनेस आने लगती है. अगर आपकी कोहनी, घुटने या फिर जोड़ों के पास लालिमा आ रही है तो यह यूरिक एसिड का लेवल हाई होने का संकेत हो सकता है.

पैर की बड़ी उंगली में बदलाव: यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर पैर की बड़ी उंगली में भी लक्षण नजर आने लगते हैं. पैर की बड़ी उंगली में सूजन आ जाती है और इसमें भारीपन भी महसूस होने लगता है. इसके साथ ही इस उंगली में आपको गर्माहट भी हससू हो सकती है. अगर आप इसे छूटे हैं तो आपको दर्द महसूस होगा.

टखने से मिलता है संकेत: यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट की समस्या होती है. अगर आपको गाउट है तो इस बात संकेत टखने भी देने लगते हैं. गाउट होने पर टखनों में सूजन आ जाती है जो इसका सबसे बड़ा लक्षण है. गाउट में टखने छूने में आपको चुभन महसूस होगी और तेज दर्द होगा. गाउट की समस्या में आपको सीढ़िया चढ़ने में भी दिक्कत होगी.

कमर और गर्दन में दर्द होना: अगर कम उम्र में कमर में और गर्दन में दर्द बना रहता है तो यह यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने का बड़ा संकेत है. यूरिक एसिड बढ़ने पर इन बॉडी पार्ट्स में खिचाव होने लगता है जिसकी वजह से यहां तेज दर्द महसूस होता है.

घुटने में दर्द होना: गाउट की समस्या में घुटने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है. यूरिक एसिड बढ़ने पर सबसे पहले घुटने पर ही लक्षण नजर आते हैं. अगर आपके घुटने में तेज दर्द है और सीढ़िया चढ़ने में दर्द हो रहा है तो सबसे पहले आपको प्यूरिन युक्त फूड्स पर रोक लगानी होगी.

