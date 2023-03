खड़े होकर पानी पीना नुकसानदायक? डॉक्टर सोनिया रावत की राय जानकर रह जाएंगे हैरान, कभी नहीं करेंगे गलती

हाइलाइट्स सभी लोगों को हर दिन कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर की फंक्शनिंग नॉर्मल रहती है.

Tips To Drink Water Right Way: पानी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है. यह बॉडी का एक प्रमुख रासायनिक घटक (Chemical Component) है. शरीर में करीीब 60 से 70 पर्सेंट पानी होता है. आपका शरीर जीवित रहने के लिए पानी पर निर्भर है. शरीर की सभी सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन को सही तरीके से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है. पानी की कमी से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. हर किसी को प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए. अब सवाल उठता है कि पानी पीने का सही तरीका क्या है? खड़े होकर पानी पीना फायदेमंद है या बैठकर. माना जाता है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, वरना शरीर को नुकसान पहुंचता है. आखिर यह बात कितनी सच है. डॉक्टर से हकीकत जान लेते हैं.

नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रिवेंटिव हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉ. सोनिया रावत के मुताबिक यह बात बिल्कुल सही है कि खड़े होकर या लेटकर पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है. सभी लोगों को अपनी हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए बैठकर पानी पीना चाहिए. खड़े होकर पानी पीने से वाटर के मिनरल्स डाइजेस्टिव सिस्टम तक सही तरीके से नहीं पहुंचते हैं. इसकी वजह से इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है. जो लोग अपच, कब्ज या एसिडिटी से परेशान हैं, उनके लिए यह गलती घातक हो सकती है. लोगों को पानी बैठकर ही पीना चाहिए.

हो सकती हैं ये गंभीर समस्याएं

डॉ. सोनिया रावत कहती हैं कि खड़े होकर पानी पीने से किडनी और लिवर को नुकसान हो सकता है. इससे शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ सकता है. किडनी शरीर में फिल्टर की तरह काम करती है और उसकी फंक्शनिंग गड़बड़ाने से पूरे शरीर का सिस्टम बिगड़ सकता है. खड़े होकर पानी पीने से लंग्स और हार्ट को भी नुकसान होता है. इससे जॉइंट्स पेन और हड्डियों की अन्य दिक्कतें हो सकती हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि गलत तरीके से पानी पीने से नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकता है और आपको गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि दौड़ते वक्त भी पानी नहीं पीना चाहिए. इससे भी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है.

कैसे पीना चाहिए पानी?

डॉक्टर सोनिया रावत के अनुसार पानी हमेशा बैठकर और रिलैक्स होकर पीना चाहिए. हमेशा छोटे-छोटे घूंट पीने चाहिए. अगर आप बेहद तेजी से पानी पीएंगे, तो उसका फायदा कम होगा. धीरे-धीरे सिप करके पानी पीना बेहद लाभकारी हो सकता है. ऐसा करने से इलेक्ट्रोलाइल बैलेंस अच्छा बना रहता है और शरीर को जरूरी मिनरल्स मिलते रहते हैं. पानी बोतल या ग्लास से पी सकते हैं. एक दिन में पानी की मात्रा 2-3 लीटर होनी चाहिए. पानी शरीर के हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है और सभी ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है.

