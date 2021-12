खड़े होकर पानी पीने के हो सकते हैं नुकसान, हो जाएं सावधान

Do Not Drink Water In Standing Position: आज की लाइफ स्टाइल में खड़े होकर पानी (Water) पीने का चलन हो गया है, तो कुछ के लिए ये मजबूरी भी है. किसी को काम की जल्दबाज़ी है तो किसी को पानी पीने के लिए बैठने में आलस आता है. केवल ऑफिस या पब्लिक प्लेस ही नहीं बल्कि घरों में भी लोग खड़े होकर ही पानी पीने को महत्त्व (Importance) देते हैं. जबकि ऐसा करना सेहत के लिए नुकसानदेह (Harmful) साबित हो सकता है. वैसे अभी तक आपने केवल पानी पीने के फायदे ही सुने होंगे लेकिन बता दें कि खड़े होकर पानी पीने से आपकी सेहत पर को कई नुकसान भी हो सकते हैं. आइये जानते हैं.

घुटने में हो दर्द हो सकता

खड़े होकर पानी पीने से आपके घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है. जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी आपके शरीर से होकर घुटनों की ओर जाता है और वहां जमा हो जाता है. जिसकी वजह से घुटने की हड्डी पर बुरा बुरा असर पड़ता है. इसके साथ ही शरीर के अन्य जोड़ों में भी दर्द की शिकायत हो सकती है.

हर्निया की शिकायत हो सकती

खड़े होकर पानी पीने की आदत की वजह से हर्निया की शिकायत हो सकती है. खड़े होकर पानी पीने से पेट के निचले हिस्से में दबाव बनता है. इसकी वजह से पेट के आस-पास के अंगों को नुकसान होने की संभावना होती है.

किडनी पर असर हो सकता

खड़े होकर पानी पीते समय पानी बिना फिल्टर हुए पेट के निचले हिस्से की ओर तेजी से बढ़ता है. इस वजह से पानी में जमा अशुद्धियां पित्ताशय में जमा होने का खतरा रहता है. जो किडनी के लिए नुकसानदेह हो सकता है.

शरीर से एसिड नहीं निकल पाता

शरीर में एसिड बनना सामान्य बात है. लेकिन खड़े होकर पानी पीने से एसिड शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है और शरीर में इसका स्तर कम नहीं होता है. जबकि बैठ कर और धीरे-धीरे पानी पीने से ख़राब एसिड शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर में एसिड का स्तर बढ़ता भी नहीं है.

अपच की समस्या हो सकती

अपच की समस्या भी खड़े होकर पानी पीने की वजह से हो सकती है. दरअसल जब पानी बैठ कर पिया जाता है तो मसल्स और नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाती हैं और पानी आसानी के साथ पच जाता है. साथ ही पानी सही तरीके से पचकर शरीर के सभी सेल्स तक पहुंचता है. जबकि खड़े होकर पानी पीने से ऐसा नहीं होता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

