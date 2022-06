Signs that tells you should detox your body: किडनी का काम हमारे शरीर में मौजूद चीज़ों को फिल्टर करना है. ये हमारी बॉडी को विषैला होने से बचाते हैं. इस तरह बॉडी डिटॉक्‍स होने का काम लगातार जारी रहता है. हालांकि, बदलते दौर में बदलती लाइफस्टाइल और खान-पान की वजह से हमारी बॉडी केमिकल और टॉक्सिन चीजों के अधिक संपर्क में आने लगी है. यही वजह है कि हमें समय-समय पर बॉडी डिटॉक्‍स करने की ज़रूरत होती है.

वेलनेससेंटर में छपी एक खबर के मुताबिक, जब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्‍स करते हैं, तो पॉल्यूटेड हवा व पेस्टिसाइड्स वाले फूड प्रोडक्ट्स को खाने की वजह से शरीर में जमे हुए टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद मिलती है, जिससे किडनी और लिवर पर कम दबाव पड़ता है. शरीर में जमा ये टॉक्सिन हमारे ब्रेन के साथ-साथ शरीर के महत्वपूर्ण अंगों और टिश्यूज को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आइए, हम आपको बताते हैं कि आप शरीर में नज़र आने वाले किन संकेतों को समझकर यह जान सकते हैं कि आपके बॉडी को डिटॉक्‍स करने की ज़रूरत है.

डायजेशन में दिक्‍कत आना

अगर आपको बार-बार इनडायजेशन की दिक्‍कत आ रही है या पेट में सूजन, कब्‍ज, दस्‍त आदि की समस्‍या हो रही है, तो यह एक संकेत है, जो बताता है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्‍स करने की ज़रूरत है.

हमेशा थकान महसूस होना

पर्याप्त आराम के बाद भी अगर आप फ्रेश महसूस नहीं कर रहे हैं और थकान दिन भर बनी रहती है, तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में टॉक्सिन लेवल हाई है.

हार्मोन असंतुलन होना

अगर आप खुद को इरिटेटिड महसूस करते हैं और बार-बार मूड स्विंग्स होता है, तो यह शरीर में टॉक्सिन्स के लक्षण हैं.

ब्रेन फॉग की समस्‍या

अगर आपको एकाएक याद्दाश्त से जुड़ी समस्या लग रही है या ध्यान केंद्रित करने में समस्‍या आती है, तो ऐसा बॉडी टॉक्सिन की वजह से भी हो सकता है. ब्लड में टॉक्सिन पदार्थ बनने से दिमाग में न्यूरोट्रांसमिशन प्रभावित होती है और ब्रेन फॉगिंग की समस्‍या होने लगती है.

स्किन पर रैश होना

अगर आपके स्किन पर पिंपल्‍स, रैश, दानें आदि हो रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके शरीर को डिटॉक्‍स की ज़रूरत है. इसके अलावा, खाने में दिक्क्त होना, सर्दी लगना, लोअर बैक पेन होना, वजन तेजी से कम होना आदि भी इस के लक्षण माने जा सकते हैं.

