ये लक्षण बताते हैं कि आपको ज्यादा नींद की है जरूरत, नजरअंदाज करने पर बढ़ सकती है परेशानी

हाइलाइट्स अगर आप छोटी छोटी चीजें भूल रहे हैं तो ये लक्षण नींद की कमी की हो सकती है. कम नींद लेने की वजह से आपके मूड पर इसका काफी निगेटिव असर पड़ता है.

signs you may need more sleep: नींद और सेहत का गहरा रिश्‍ता है. खूबसूरत स्किन से लेकर डाइजेशन, मेंटल हेल्‍थ, ब्‍लड प्रेशर आदि इन सभी के लिए गहरी और अच्‍छी नींद लेना जरूरी है. लेकिन बिगड़ती लाइफस्‍टाइल की वजह से लोगों की नींद काफी प्रभावित हो रही है और रात में गहरी नींद के अभाव में शारीरिक मानसिक सेहत खराब हो रहा है. लेकिन स्‍लीप एजुकेशन के मुताबिक, दिनभर बेहतर काम करने और थकान को दूर करने के लिए करीब 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ही जरूरी है. ऐसा ना होने पर हमारी सेहत और हमारा परफॉरमेंस दोनों ही प्रभावित होता है. तो आइए जानते हैं कि शरीर के वे कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आपको अधिक नींद लेने की जरूरत है.

कम नींद लेने के संकेत

बिना अलार्म बजे उठना मुश्किल

जब आप बेहतर सोते हैं तो आपकी नींद को टूटने के लिए अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर आप अलार्म बजने के बाद भी सो जा रहे हैं या आलस महसूस कर रहे हैं यानी कि आपको अधिक नींद की जरूरत है.

ड्राइविंग में समस्‍या

अगर आप ड्राइव करते वक्‍त नींद महसूस करते हैं तो यह भी संकेत है कि आपको अधिक नींद की जरूरत है. यह संकेत खतरनाक भी हो सकता है. क्‍योंकि अमूमन एक्‍सीडेंट की वजह नींद की कमी बताया जाता है.

यह भी पढ़ें – तांबे के बर्तन में पानी पीने के ये हैं 7 गजब के फायदे

अधिक कैफीन की जरूरत

दिन की शुरुआत अगर आप एक कप चाय या कॉफी के साथ करते हैं तो यह ठीक है. लेकिन अगर आपको बेहतर परफॉरमेंस के लिए बार बार कैफीन की जरूरत महसूस हो रही है तो ये संकेत है कि रात में आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और आपको बेहतर नींद की जरूरत है.

ध्‍यान की कमी

अगर आप काम के वक्‍त बार बार गलतियां कर रहे हैं या काम में आपका कॉन्‍संट्रेशन नहीं हो रहा है तो ये नींद की कमी के संकेत हैं.

भूलना

अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत अधिक भूल रहे हैं और छोटी छोटी चीजें भी आप अब भूलने लगे हैं तो ये लक्षण है कि आप नींद की कमी की समस्‍या से जूझ रहे हैं.

इसे भी पढ़ें: दांतों का पीलापन करता है शर्मिंदा? सफेद दांत पाने के लिए अपनाएं ये 7 घरेलू उपाय

मूड खराब रहना

कम नींद देने का असर आपके मूड पर भी पड़ता है. अगर आप हर वक्‍त चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं या बात बात पर गुस्‍सा आ रहा है तो ये भी नींद की कमी के लक्षण हैं.

Tags: Better sleep, Health, Lifestyle, Mental health