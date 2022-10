दीपावली पर पटाखों का धुआं अस्थमा रोगियों के लिए हो सकता है हानिकारक, ऐसे करें बचाव

हाइलाइट्स पटाखों से होने वाले धुएं से सांस लेने में परेशानी आ सकती है. धुएं से बचने के लिए अस्‍थमा के मरीजों को मास्‍क का प्रयोग करना चाहिए. पटाखों से अधिक धुआं होता है, इसलिए पटाखे चलाने से बचें.

What Precautions Can take In Asthma: दीपावली का त्‍योहार हर किसी के लिए खुशियां लेकर आता है. किसी को बोनस मिलने की खुशी होती है तो किसी को घर सजाने में खुशी मिलती है, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो दीपावली के नजदीक आते ही प्रदूषण और धुएं से डरने लगते हैं. जी हां, दीपावली में होने वाले प्रदूषण से सबसे ज्‍यादा परेशान अस्‍थमा से जूझ रहे लोग होते हैं. WHO की रिपोर्ट के अनुसार, दीपावली के बाद भारत में लगभग 38 प्रतिशत अस्‍थमा के पेशेंट्स की संख्‍या में इजाफा होता है.

पटाखों से होने वाले धुएं से खांसी, सांस लेने में परेशानी और गले में इंफेक्‍शन की समस्‍या हो सकती है. बाहर ही नहीं, बल्कि घर के अंदर भी धुएं और घुटन का अहसास होता है. अस्‍थमा एक ऐसी स्थिति है, जिसमें मरीज की सांस नली में सूजन आ जाती है, जिससे सांस सं‍बंधी समस्‍या आने लगती है. धुएं और प्रदूषण से बचने के लिए अस्‍थमा पेशेंट्स को खास देखभाल की आवश्‍यकता होती है. यदि घर में किसी को अस्‍थमा की समस्‍या है तो ऐसे करें उनका प्रदूषण से बचाव.

हमेशा पास रखें इनहेलर

कंट्रोलर इनहेलर अस्‍थमा का दौरा पड़ने की संभावना को कम कर सकता है. ब्रेथफ्री डॉट कॉम के अनुसार, दीपावली के दौरान या बाद में भी अस्‍थमा पेशेंट्स को अपने साथ हमेशा इनहेलर रखना चाहिए. दिवाली के समय हवा में कई ऐसे केमिकल्‍स और डस्‍ट पार्टिकल होते हैं, जिससे अस्‍थमा का अटैक आ सकता है. ऐसे में इनहेलर के प्रयोग से जल्‍द लक्षणों पर काबू पाया जा सकता है.

घर में ही रहें

दीपावली के दौरान पटाखों के धुएं से खुद को बचाने के लिए जितना हो सके घर से बाहर निकलने से बचें. धुएं में सांस लेना अस्‍थमा को ट्रिगर कर सकता है. दीवाली के दौरान यदि घर के बाहर निकलें तो मुंह में कपड़ा या मास्‍क लगा लें ताकि अधिक धुएं से बचा जा सके. खासकर शाम के वक्‍त घर से बाहर न जाएं.

खुद को रखें अलग

दिवाली से पहले लोगों के लिए घरों की सफाई करना आम बात है, लेकिन इस सफाई से भी धूल के कण पैदा हो सकते हैं, जिस वजह से सांस लेने में परेशानी का अनुभव कर सकते हैं. जब ऐसे कण सांस द्वारा सांस नली में जाते हैं तो अस्‍थमा का अटैक आ सकता है. इसमें छींकने, खांसी और घबराहट जैसे लक्षण हो सकते हैं. धूल से बचने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लें और सफाई हो जाने के बाद बाहर आएं.

इन चीजों का करें सेवन

दीपावली के समय पेट को बिल्‍कुल भी खाली न रखें. खासकर अस्‍थमा के मरीजों को गर्माहट देने वाली चीजों का सेवन करना चाहिए. जितनी बार भी पानी पीएं तो वो हल्‍का गुनगुना होना चाहिए. इसके अलावा सूप का सेवन लाभदायक हो सकता है. अधिक मीठा और चिकना खाने से परहेज करें. अधिक तेल वाला खाने के बाद गर्म पानी का सेवन जरूर करें.

