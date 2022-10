हाइलाइट्स स्‍मोकिंग के धुएं से हार्ट और लंग्‍स संबंधी बीमारी हो सकती हैं. स्‍मोकिंग के धुएं से बचने के लिए मास्‍क का प्रयोग किया जा सकता है.

How To Protect Yourself From Smoking Smoke- वर्तमान में स्‍मोकिंग करना लत से ज्‍यादा फैशन बन गया है. ये सब जानते हैं कि स्‍मोकिंग करना हेल्थ के लिए हानिकारक होता है लेकिन फिर भी लोग इसे छोड़ना नहीं चा‍हते. जो व्‍यक्ति सिगरेट पीते हैं वे तो कई बीमारियों का शिकार होते ही हैं लेकिन उनके आसपास के लोग भी कई गंभीर लक्षणों का सामना करते हैं. कई अध्‍ययनों में ये बात सामने आई है कि सेकंड हैंड स्‍मोकिंग जिसे पैसिव स्‍मोकिंग भी कहा जाता है ये बच्‍चों और बुजुर्गों के ब्रेन और ज्‍वाइंट्स पर गहरा प्रभाव डाल सकती है.

सेकंड हैंड स्‍मोकिंग में वे लोग आते हैं जो स्‍मोकिंग किए बगैर इसके धुएं का शिकार बन जाते हैं. सांस के साथ सिगरेट का धुंआ शरीर में चला जाता है और कई हेल्‍थ प्रॉब्‍लम्‍स का कारण बन सकता है. ऐसे में स्‍मोकिंग करने वाले को रोकना तो मुश्किल होता है लेकिन इससे खुद को बचाया जा सकता है. चलिए जानते हैं सिगरेट के धुएं को किस प्रकार बचा जा सकता है.

स्‍मोक फ्री जगह पर जाएं

स्‍मोकिंग एक लत है जिसे आसानी से छोड़ा या छुड़वाया नहीं जा सकता. माई क्‍लीवलैंड क्‍नीनिक के अनुसार खुद को स्मोकिंग के धुएं से बचाने के लिए स्‍मोकर्स से दूरी बना लें. स्‍मोकिंग जोन की अपेक्षा हमेशा स्‍मोक फ्री एरिये में रहें. सिगरेट से निकलने वाले धुएं में कई केमिकल्‍स होते हैं जो लंग्‍स इंफेक्‍शन का कारण बन सकते हैं.

मास्‍क का प्रयोग करें

स्‍मोकिंग के धुएं और प्रदूषण से बचने के लिए मास्‍क का प्रयोग किया जा सकता है. मास्‍क का प्रयोग बच्‍चे और बड़े कोई भी कर सकते हैं. मास्‍क का नियमित प्रयोग करने से बैक्‍टीरियल इंफेक्‍शन से भी बचा जा सकता है.

घर में न करने दें स्‍मोक

कई लोग घर में परिवार वालों के साथ स्‍मोक करने लगते हैं जिससे न चाहते हुए भी बच्‍चे और बुजुर्गों के शरीर में धुआं प्रवेश कर जाता है. स्‍मोक से बचने से लिए किसी को भी घर में स्‍मोकिंग न करने दें. हो सके तो घर के बाहर स्‍मोकिंग जोन बनाएं.

