महिलाएं 40 साल के बाद जरूर करें इन चीजों का सेवन, जोड़ों में नहीं होगा दर्द, हेल्दी रहने में मिलेगी मदद

Necessary Supplements for Women: बढ़ती उम्र के साथ सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. खासकर महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ उनका एनर्जी लेवल भी कम होने लगता है. वहीं प्रॉपर हेल्थ केयर रूटीन फॉलो न करने पर महिलाएं कई गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो सकती हैं. ऐसे में अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक है तो 5 सप्लीमेंट (Necessary supplements) को डाइट में शामिल करके आप हमेशा हेल्दी रह सकती हैं.

40 से अधिक उम्र वाली ज्यादातर महिलाओं के शरीर में पोषण की कमी देखने को मिलती है. जिसके चलते महिलाओं की मसल्स कमजोर होने लगती है. ऐसे में महिलाओं को कमर दर्द, घुटनों में दर्द या हड्डियों में दर्द की परेशानियां उठानी पड़ती हैं. हालांकि ओनली माई हेल्थ के अनुसार कुछ सप्लीमेंट्स को डाइट का हिस्सा बनाकर आप न सिर्फ बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी कर सकती हैं बल्कि 40 के बाद भी खुद को फिट और हेल्दी रख सकती हैं.

विटामिन बी 12

विटामिन बी 12 खाने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और ब्रेन भी अच्छी तरह से फंक्शन करता है. इसके अलावा पेट की एसिडिटी से निजात पाने के लिए भी विटामिन बी 12 युक्त चीजें खाना बेस्ट होता है. ऐसे में महिलाएं अंडा, मछली और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी पूरी कर सकती हैं.

कैल्शियम

40 साल के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी पर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. ऐसे में दूध और पनीर जैसी कैल्शियम रिच चीजों को डाइट में शामिल करके आप हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ दिल को हेल्दी और मसल्स को स्ट्रांग रख सकती हैं. मगर ध्यान रहे कैल्शियम युक्त चीजों का अधिक सेवन करने से आपको दिल की बीमारी भी हो सकती है. इसलिए कैल्शियम का सीमित मात्रा में सेवन करना बेहतर रहता है.

मैग्नीशियम

मैग्नीशियम को मिनरल्स का बेस्ट सोर्स माना जाता है. ऐसे में मैग्नीशियम से भरपूर आहार लेने से शरीर का ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. वहीं पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और गैस या एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी मैग्नीशियम रिच चीजों का सेवन बेस्ट होता है.

विटामिन डी

शरीर में विटामिन डी की कमी होने से डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर और दिल की बीमारी होने का खतरा रहता है. वहीं विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है. ऐसे में विटामिन डी का सेवन करने के लिए मछली, डेयरी प्रोडक्ट्स, अनाज और सीरियल्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

ओमेगा 3 फैटी एसिड

40 के बाद महिलाओं को दिल की बीमारी, जोड़ों में दर्द, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने और स्ट्रोक पड़ने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने से इन सभी बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है. इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड को डाइट में एड करके आप कई गंभीर बीमारियों को भी मात दे सकती हैं.

