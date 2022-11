यूटरस हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए हेल्थ में शामिल करें ये फूड्स, समस्याएं होंगी दूर

हाइलाइट्स खाने में अपने स्वाद के मुताबिक नट्स और सीड्स को शामिल किया जा सकता है. हरी पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना फायदेमंद हो सकता है

Intake Of Food Containing Fiber And Vitamin C: किसी भी महिला के शरीर में यूटरस एक महत्वपूर्ण अंग होता है. ये जीवन की महत्वपूर्ण नींव की भी भूमिका निभाता है. जिस वजह से यूटरस को स्वस्थ्य रखना बेहद जरूरी है. इसके अलावा जब भी कोई महिला प्रेग्नेंसी प्लान करती है तोउसे यूटरस को मजबूत बनाने की सलाह दी जाती है. अगर किसी भी तरह कीई परेशानी आती है तो प्रेग्नेंसी में परेशानी हो सकती है. जिसमें प्रेग्नेंसी में असमान्यता, मिसकैरेज होने का डर बना रहता है. इससे बचने के लिए ऐसे फूड्स को खाने की नसीहतें दी जाती हैं, जिनमें फाइबर, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन सी की भरपूर मात्रा हो. यूटरस हेल्थ की मजबूती के लिए कौन से फूड खाएं, इस बारे में जान लेते हैं.

नट्स और सीड्स

बादाम, काजू और अखरोट जैसे मेवे और अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड और गुड कोलेस्ट्रोल की भरपूर मात्रा होती है. जो यूटरस से जुड़े किसी भी तरह के जोखिम को कम करने में मददगार होते हैं. इससे यूटरस के कैंसर की सम्भावना को भी कम किया जा सकता है. खाने में अपने स्वाद के मुताबिक नट्स और सीड्स को शामिल किया जा सकता है.





हरी पत्तेदार सब्जियां

सब्जियों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैशियम के साथ फाइबर और विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है. नियमित रूप से हरे पत्तेदार सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करना फायदेमंद हो सकता है. इससे यूटरस को मजबूती मिल सकती है.

फ्रेश फल

फलों में बायोफ्लेवोनॉइड और विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है. जो यूटरस में फाइब्रॉएड को बढ़ने से रोकता है. जिस वजह से हर रोज फलों का सेवन करना फायदेमंद होता है. जिससे यूटरस मजबूत होता है.

नींबू

विटामिन सी से भरपूर नींबू इम्युनिटी को बूस्ट करने में मददगार होता है. नींबू का सेवन करने से यूटरस में इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है, हर रोज गुनगुने पानी में नींबू का रस डालकर पीने से यूटरस की हेल्थ अच्छी होती है. कुछ इस तरह के फाइबर और विटामिन सी से भरपूर फूड को डाइट का हिस्सा जरूर बना चाहिए. ताकि यूटरस से जुड़े किसी भी खतरे से बचा जा सके.

