हाइलाइट्स चिया सीड्स के सेवन से कई तरह के शारीरिक दोषों को दूर किया जा सकता है. सूरमुखी के बीज में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, मोनोसैचुरेटेड फैट और विटामिन ई होता है.

How to Get Rid of High Cholesterol: कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी है. लेकिन कोलेस्ट्रॉल का एक रूप बेहद गंदा होता है, इसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन (LDL) कहते हैं. अगर एलडीएल ज्यादा हो जाए तो यह जीवन को खतरे में भी डाल देता है. दरअसल, यह गंदा कोलेस्ट्रॉल हार्ट की धमनियां में जमा होने लगता है जिसके कारण हार्ट में खून पहुंचने में दिक्कत होती है. इस बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल कंट्रोल करता है लेकिन जब बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो गुड कोलेस्ट्रॉल इसे कंट्रोल करने में असमर्थ होने लगता है. हाई कोलेस्ट्रॉल होने की मुख्य वजह खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड है. जब धमनियों में गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, इस वजह से धमनियां पतली होने लगती हैं. ऐसे में शरीर के विभिन्न अंगों तक खून नहीं पहुंच पाता है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक सहित कई तरह की बीमारियों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है.

चूंकि हाई कोलेस्ट्रॉल गलत खान-पान और खराब लाइफस्टाइल का परिणाम है, इसलिए हेल्दी चीजों का सेवन कर इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है. इसे कंट्रोल करने में विभिन्न तरह के सीड्स बेहद फायदेमंद साबित हो रहे हैं. कई रिसर्च में भी इस बात को प्रमाणित किया जा रहा है कि सीड्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और बीपी को भी कंट्रोल करने में मददगार है.

ये सीड्स हाई कोलेस्ट्रॉल को करते हैं खत्म

1.फ्लेक्स सीड्स-हेल्थलाइन के मुताबिक अलसी के बीज में प्रचूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है. खासकर अल्फा लिनोलेनिक एसिड. यह हार्ट के मसल्स को मजबूत बनाता है. इसके साथ ही अलसी के बीज में कई तरह के विटामिन और मिनिरल पाए जाते हैं. फ्लेक्स सीड्स में कई तरह के पोलीफिनॉल होता है, यह एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं. अध्ययन के मुताबिक लीगनेंस नाम का पोलीफिनॉल हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट डिजीज के जोखिम एकदम कम कर देता है.

2.चिया सीड्स-चिया सीड्स सुपर फूड है. चिया सीड्स के सेवन से कई तरह के शारीरिक दोषों को दूर किया जा सकता है. चिया सीड्स में भी फ्लेक्स सीड्स की तरह ही पर्याप्त मात्रा में फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है. 28 ग्राम चिया सीड्स में 137 कैलोरी, 10 ग्राम फाइबर, 4.4 ग्राम प्रोटीन, 0.6 ग्राम मोनोसैचुरेटेड फैट, 4.9 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा 15 प्रतिशत थियामिन सहित कई अन्य तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं. चिया सीड्स हर तरह के हार्ट डिजीज के जोखिम को कम करता है. इसके साथ ही यह ब्लड शुगर भी कम करता है.

3. सूरजमुखी के बीज-सूरमुखी के बीज में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, मोनोसैचुरेटेड फैट और विटामिन ई होता है. इसके साथ ही सन फ्लावर सीड्स में फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीज,मैग्नीशियम आदि भी मौजूद होते हैं. सूरजमुखी के बीज में एंटी-इंफ्लामेटरी गुण होता है. 6000 लोगों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि सूरजमुखी के बीज का सेवन करने से सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है. सी रिएक्टिव का सीधा संबध इंफ्लामेशन से है. एक अन्य अध्ययन में पाया गया है कि सूरजमुखी के बीज का नियमित सेवन हाई कोलेस्ट्रॉल को बहुत कम कर देता है. खासकर पोस्ट मैनोपॉज वाली महिलाओं में यह ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों कम करता है. इतना ही नहीं यह टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राईग्लिसराइड्स भी कम करने में मदद करता है.

इसे भी पढ़ें:इम्यूनिटी को सुपर बूस्ट करता है यह कारामाती फल, नाम भी नहीं सुना होगा आपने, पर है बेशकीमती

इसे भी पढ़ें: ये 4 पुराने अनाज जिंदगी में कभी नहीं होने देंगे डायबिटीज, जिसे है उसमें भी शुगर का हो जाएगा अंत, अपने आप बनेगा इंसुलिन

Tags: Health, Health tips, Lifestyle