महिलाओं में ज्यादा गंभीर होता है टाइप 2 डायबिटीज, जानें पुरुषों से कैसे अलग होते हैं इसके लक्षण

हाइलाइट्स डायबिटीज कई समस्‍याओं को बढ़ावा दे सकती है. डायबिटीज से सेक्‍सुअल हेल्‍थ पर प्रभाव पड़ता है. इसमें महिलाओं को अधिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है.

Symptoms Of Diabetes In Men And Women: डायबिटीज का सबसे आम प्रकार टाइप 2 डायबिटीज है. इसमें बॉडी के सेल्‍स इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं, जो कि ब्‍लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए जिम्‍मेदार हार्मोन है. हालांकि ब्‍लड शुगर लेवल के बढ़ने से हार्ट, किडनी, आंखें और तंत्रिकाओं पर प्रभाव पड़ सकता है. डायबिटीज पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित कर सकती है. महिलाओं की तुलना में पुरुषों का ट्रीटमेंट अधिक सफल तरीके से हो सकता है. कई शोध से पता चलता है कि डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं में पुरुषों की तुलना में जटिलताएं विकसित होने की संभावना अधिक हो सकती है. चलिए जानते हैं कैसे पुरुष और महिलाओं में डायबिटीज के लक्षण अलग-अलग होते हैं.

ये भी पढ़ें: Fingertip Peeling: फिंगरटिप पीलिंग के क्या हैं कारण, जानिए इसके होम रेमेडीज

पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं

मेडिकल न्‍यूज टुडे के अनुसार महिलाओं की तुलना में पुरुषों में टाइप2 डायबिटीज विकसित होने की संभावना लगभग दोगुनी होती है. अधिक वजन या मोटापा डायबिटीज को बढ़ावा दे सकता है. डायबिटीज के लक्षण महिलाओं और पुरुषों में अलग-अलग हो सकते हैं. महिलाओं में मोटापा अधिक होता है लेकिन पुरुषों का फैट आंत में आसानी से जमा हो सकता है जिस वजह से पुरुषों को डायबिटीज अधिक प्रभावित कर सकती है.

महिलाओं को अधिक जटिलताएं

एक बार जब महिलाएं टाइप2 डायबिटीत विकसित कर लेती हैं तो उन्‍हें पुरुषों की तुलना में अधिक जटिलताओं का अनुभव करना पड़ता है. महिलाओं को हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, स्‍ट्रोक, डिप्रेशन और एंग्‍जाइटी होने का खतरा पुरुषों से अधिक होता है.

ये भी पढ़ें: Delhi Food Festival: खाने-पीने के शौकीनों के लिये ‘दिल्ली के पकवान’ फेस्टि‍वल, ठंड में उठाएं ‘लजीज व्‍यंजनों’ का लुत्‍फ

डायबिटीज और सेक्‍सुअल हेल्‍थ

टाइप2 डायबिटीज सेक्‍सुअल हेल्‍थ को भी प्रभावित कर सकती है. मोटापा और हाई बीपी के अलावा डायबिटीज सेक्‍सुअल डिसफंक्‍शन के जोखिम को भी बढ़ा सकती है. हाई ब्‍लड शुगर से सेल्‍स को नुकसान पहुंचता है जिससे सेक्‍सुअल हेल्‍थ प्रभावित हो सकती है. महिलाओं की तुलना में पुरुष पर इसका असर अधिक होता है.

डायबिटीज के लक्षण पुरुषों और महिलाओं में अलग-अलग होते हैं. जरूरी नहीं कि डायबिटीज में जो पुरुष अनुभव करें वैसा ही अनुभव महिलाएं भी करें.

Tags: Health, Lifestyle