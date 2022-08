इन वजहों से हो सकती है गर्दन में जकड़न, घरेलू तरीकों से ऐसे पाएं राहत

हाइलाइट्स गर्दन में जकड़न या दर्द होने पर सिकाई करने से फायदा मिलता है. रात भर एक ही पोश्चर में सोने के कारण गर्दन में जकड़न आ जाती है.

Tips to Get Rid of Stiff Neck: कई बार सुबह जागने के बाद गर्दन में जकड़न महसूस होती है और गर्दन दाएं-बाएं घुमाने में दर्द का सामना करना पड़ता है. गर्दन में जकड़न महसूस होने पर ऐसा लगता है जैसे गर्दन कहीं फस गई है. गर्दन में जकड़न एक ही पोश्चर में पूरी रात सोने की वजह से हो सकती है. इसके अलावा कोई भारी सामान सिर पर उठाने के कारण गर्दन अकड़ सकती है. यूं तो गर्दन में जकड़न को आसानी से घर में सिकाई और कुछ तरीकों से ठीक किया जा सकता है. इस दौरान दर्द का सामना करना पड़ सकता है. इस परेशानी से रोज के कामकाज में दिक्कत आ सकती है. आइए जानते हैं कि इस तकलीफ से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है.

गर्दन में दर्द और जकड़न के कारण

स्टाइलक्रेज के अनुसार मांसपेशियों में जकड़न या मोच आने, गलत पोश्चर में सोने, झुकने से नसें चढ़ने, खेलते या कोई काम करते समय चोट लगना और कुछ मानसिक स्थितियों जैसे स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से गर्दन में जकड़न की परेशानी हो सकती है.

गर्दन में जकड़न होने पर अपनाएं ये टिप्स

अच्छे से आराम करने से राहत मिलती है. मांसपेशियों में जकड़न होने पर सबसे ज्यादा जरूरी है मांसपेशियों को आराम देना जिसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त आराम करना चाहिए. इसके अलावा हीट एंड कोल्ड थेरेपी इसमें काफी कारगर है. डॉक्टर्स सूजन या मांसपेशियों में जकड़न होने पर ठंडी या गर्म सिकाई करने की सलाह देते हैं.

गर्दन में जकड़न से ऐसे करें बचाव

लॉन्ग ड्राइव पर जाना मजेदार हो सकता है, लेकिन यह गर्दन के लिए काफी नुकसानदायक है. गर्दन में जकड़न से बचना चाहते हैं, तो ज्यादा देर ड्राइविंग करने से बचें.

एक्सरसाइज को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं और गर्दन की स्ट्रेचिंग पर ध्यान दें.

स्मार्टफोन का इस्तेमाल कम करने की कोशिश करें. लंबे कॉल्स पर ईयरफोन का इस्तेमाल करें.

अच्छे और आरामदायक फर्नीचर का इस्तेमाल करें.

