Elon Musk Weight Loss Secret: दोस्त की सलाह पर एलन मस्क ने तेजी से घटाया वजन, आप भी जानें तरीका

Elon Musk Weight Loss Secret: जाने-माने उद्योगपति और सबसे अमीर बिजनेसमैन में शुमार टेस्ला कंपनी (Tesla) के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) किसी न किसी वजह से दुनियाभर के लोगों के बीच सुर्खियों में बने रहते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी वेट लॉस का जिक्र करने के बाद एलन मस्क एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. बता दें कि ट्विटर को खरीदने की घोषणा और उसके बाद डील कैंसिल करने जैसी बातों के सामने आने की वजह से सुर्खियों में आने वाले एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ही अपने वजन को कम करने के सीक्रेट का खुलासा किया है.

एलन मस्क ने बताया वैट लॉस का ‘सीक्रेट’

टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर पर अपने वेट लॉस सीक्रेट को साझा करते हुए लिखा है कि ‘मैंने अपने अच्छे दोस्त की सलाह के बाद पीरियोडिकली फास्टिंग (Fasting Periodically) शुरू की थी और अब मैं खुद को काफी सेहतमंद महसूस कर रहा हूं.’ इसके साथ ही मस्क ने वजन घटाने के लिए ज़ीरो फास्टिंग ऐप (Zero Fasting App) की तारीफ करते हुए उसे भी काफी मददगार बताया है.

On advice of a good friend, I’ve been fasting periodically & feel healthier

