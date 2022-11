हाइलाइट्स सर्दी के मौसम में सोराइसिस की समस्‍या बढ़ सकती है. स्किन अधिक ड्राई होने पर मॉइश्‍चराइजर का प्रयोग करें.

Things can be beneficial in psoriasis – मौसम में बदलाव के साथ कई तरह की स्किन से संबंधित समस्‍याएं बढ़ जाती हैं. सर्दी के मौसम में स्किन में ड्राइनेस, खुजली और सोराइसि‍स की समस्‍या ट्रिगर कर जाती है. सोराइसिस एक स्किन से संबंधित समस्‍या है जो हाथ, पैर, चेहरे या फिर गर्दन पर हो सकती है. सर्दी का मौसम काफी शुष्‍क होता है जिस वजह से स्किन अधिक ड्राई होने लगती है जो सोराइसिस को बढ़ावा दे सकती है. इस मौसम में सोराइसिस के मरीजों को विशेष देखभाल की आवश्‍यकता होती है. हालांकि सोराइसिस को पूरी तरह से ठीक करना मुश्किल होता है लेकिन इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है. सर्दी के मौसम में स्किन की देखभाल के साथ लाइफस्‍टाइल में भी बदलाव करना बेहद जरूरी होता है. चलिए जानते हैं किन चीजों का प्रयोग कर सोराइसिस में राहत मिल सकती है.

स्किन को करें मॉइश्‍चराइज

सोराइसिस में स्किन पर लालपन और खुजली की समस्‍या हो जाती है. वेबएडी के अनुसार सर्दी के मौसम में लालिमा और खुजली को कम करने के लिए स्किन को नियमित रूप से मॉइश्‍चराइज करें. क्रीम और ऑइंटमेंट जितना गाढ़ा होगा ये स्‍किन में पानी को लॉक करने में उतनी ही मदद करेगा. नहाने के बाद या दिन में कई बार मॉइश्‍चराइज अप्‍लाई करें.

सर्दी में शॉवर से न नहाएं

सर्दी के मौसम में शॉवर से नहीं नहाना चाहिए. शॉवर में व्‍यक्ति देर त‍क नहाता है और अधिक देर तक गर्म पानी से नहाने से स्किन की नमी खत्‍म हो जाती है. सर्दी के मौसम में शॉवर की जगह टब में नहा सकते हैं. साथ ही नहाने के लिए अधिक गर्म पानी के प्रयोग से बचें.

ह्यूमिडिफायर का इस्‍तेमाल करें

सर्दी के मौसम में हवा काफी शुष्‍क होती है इसलिए घर के अंदर की हवा को नम बनाए रखने के लिए ह्यूमिडिफायर का प्रयोग कर सकते हैं. बैक्‍टीरिया के निर्माण से बचने के लिए ह्यूमिडिफायर की सफाई का ध्यान रखें.

सॉफ्ट कपड़े पहनें

ठंड का मौसम और हवा स्किन को परेशान कर सकती है और फ्लेयर-अप ट्रिगर कर सकते हैं. कई बार ये दर्दनाक भी हो जाता है. इसलिए जहां तक हो सके स्किन को सॉफ्ट कपड़े से ढक कर रखें. बाहर जाने पर स्‍कार्फ, कैप और दस्‍ताने का प्रयोग करें.

अधिक पानी पिएं

स्किन की नमी को बरकरार रखने के लिए पानी का सेवन करें. सर्दी के मौसम में लोग पानी कम पीते हैं जिस वजह से स्किन में ड्राइनेस होने लगती है. सोराइसिस से पीड़ित लोगों को विशेष तौर पर अधिक पानी पीना चाहिए.

सोराइसिस की समस्‍या आम नहीं है. सर्दी के मौसम में खासतौर पर ये बढ़ सकती है. इसलिए किसी भी प्रकार की समस्‍या होने पर चिकित्‍सक से संपर्क करें.

