हाइलाइट्स प्रेग्‍नेंसी में हार्ट को हेल्‍दी रखने के लिए करें योगा. हार्ट को हेल्‍दी रखने के लिए बीपी को रखें कंट्रोल. हार्ट प्रॉब्‍लम्‍स से छुटकारा पाने के लिए वेट को मेंटेन करना जरूरी.

How To Make The Heart Healthy In Pregnancy- प्रेग्नेंसी का अनुभव हर महिला के लिए अलग होता है. इस दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं जिसे समझने और अपनाने में काफी समय लगता है. प्रेग्नेंसी में बढ़ते बच्‍चे को सहारा देने के लिए महिला के हार्ट को अधिक मेहनत करनी पड़ती है जिस वजह से उसके हार्ट पर अधिक प्रेशर पड़ने लगता है. अधिक प्रेशर की वजह से कई बार फास्‍ट हार्टबीट, चेस्‍ट पेन और सांस लेने में कठिनाई आ सकती है. प्रेग्नेंसी और प्रसव के दौरान हार्ट अधिक तनाव से गुजरता है.

अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्‍ट्स के अनुसार प्रेग्‍नेंसी में 26.5 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्‍मेदार हार्ट प्रॉब्‍लम्‍स ही होती हैं. प्रेग्नेंसी में महिला को हार्ट से संबंधित किसी प्रकार की दवाईयां नहीं दी जा सकती इसलिए हार्ट प्रॉब्‍लम को कंट्रोल करने के लिए हार्ट को हेल्‍दी बनाना बेहद जरूरी है.

वेट को करें कंट्रोल

अधिक वेट वाली महिलाओं को डायबिटीज होने की संभावना अधिक होती है. जो मां के साथ बच्‍चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है. हेल्‍थ शॉट्स के अनुसार डायबिटीक महिलाओं को प्रेग्नेंसी के दौरान और बाद में हार्ट संबंधी जटिलताओं का खतरा अधिक होता है. इसलिए कंसीव करने से पहले डायबिटीज को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है. इसके लिए हेल्‍दी डाइट और 30 मिनट की तेज वॉक की जा सकती है.

ब्‍लड प्रेशर

हाई ब्‍लड प्रेशर और हाई कोलेस्‍ट्रॉल भी प्रेग्नेंसी के दौरान हार्ट प्रॉब्‍लम के खतरे को बढ़ा सकता है. प्रीक्‍लेम्‍पसिया नामक स्थिति मां और बच्‍चे दोनों के खतरे को बढ़ा सकती है. इसके लिए भी मोटापा और अन्‍य हेल्‍थ प्रॉब्‍लम्‍स जिम्‍मेदार हो सकते हैं. हाई ब्‍लड प्रेशर को कम करने के लिए योगा और हेल्‍दी डाइट का सहारा लिया जा सकता है.

जिन महिलाओं को प्रेग्नेंसी के पहले से ही हार्ट प्रॉब्‍लम्‍स हैं उन्‍हें प्रेग्‍नेंसी के दौरान भ्रूण के विकास में परेशानी आ सकती है. कंसीव करने से पहले हार्ट से संबंधित समस्‍याओं को सुलझाना जरूरी है. इससे मां और बच्‍चे दोनों को कई समस्‍याओं से बचाया जा सकता है.

योगा का सहारा

जिन महिलाओं को फास्‍ट हार्टबीट या हाई बीपी की समस्‍या है वे योगा का सहारा ले सकती हैं. नियमित रूप से योगा करने से हार्ट को हेल्‍दी बनाने में मदद मिलेगी और हार्टबीट को भी कंट्रोल किया जा सकता है. योगा करने से अर्थराइटिस और मांसपेशियों संबंधित समस्‍याओं से भी छुटकारा मिल सकता है.

