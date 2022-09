मुंह से आ रही है बदबू? कहीं दांतों में सड़न तो नहीं, जानें कैसे पाएं इससे छुटकारा

हाइलाइट्स दांतों को सड़न से रोकने के लिए पानी का सेवन जरूरी है. दांतों को सु‍रक्षित रखने के लिए दो बार ब्रश करना चाहिए. पेट संबंधी विकार भी मुंह से आ रही बदबू का कारण बन सकते हैं.

How To Get Rid Of Teeth Decay- मुंह से बदबू आना एक कॉमन प्रॉब्‍लम है जिसे अधिकतर लोग महसूस करते होंगे. मुंह से आ रही बदबू कई बार शर्मिंदगी का कारण भी बन जाती है. दोनों समय ब्रश करने के बाद भी यदि मुंह से बदबू आए तो समझिए दांतों में सड़न की समस्‍या हो सकती है. दांतों में सड़न होने के कई कारण हैं जैसे दांतों में गंदगी, स्‍मोकिंग, पानी की कमी, ढंग से ब्रश न करना और पेट संबंधी विकार. दांतों में सड़न की समस्‍या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है. ये बच्‍चों में खासकर देखी जा सकती है. ढंग से दांतों की सफाई न करने के कारण ये बच्‍चों को आसानी से हो जाती है. मुंह से बदबू आने के साथ कई बार दांतों और मसूड़ों में दर्द भी हो सकता है. दांतों को सड़ने से बचाने के लिए किसी अच्‍छे डेंटिस्‍ट को दिखाना बेहद जरूरी है. चलिए जानते हैं मुंह से आ रही बदबू से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है.

माउथवॉश का करें प्रयोग

मुंह को साफ करने और बदबू से छुटकारा पाने के लिए माउथवॉश का प्रयोग किया जा सकता है. हेल्‍थलाइन के अनुसार मुंह और दांतों की ढंग से सफाई न की जाए तो मुंह से बदबू आने लगती है. दांतों के बीच में फंसी गंदगी कई बार ढंग से ब्रश न करने की वजह से सड़ने लगती है जिस वजह से मुंह से गंदी बदबू आने लगती है. मुंह को साफ रखने के लिए जरूरी है कि माउथवॉश का इस्‍तेमाल किया जाए. माउथवॉश में एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होते हैं जो बैक्‍टीरिया को मारने में मदद करते हैं. माउथवॉश दांतों में फंसी गंदगी को बाहर निकालने में भी सहायक हो सकता है.





मुंह को रखें मोइस्‍ट

मुंह से बदबू आने का कारण पानी की कमी भी हो सकती है. कई लोग पानी काफी कम पीते हैं. जब शरीर में पानी की कमी होती है तो मुंह अधिक सूखने लगता है. मुंह के सूखने से चीभ में छाले हो जाते हैं जो बदबू का कारण बन सकते हैं. मुंह से आ रही बदबू से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है शरीर को हाइड्रेट करना. मुंह को जितना मोइस्‍ट रखेंगे मुं‍ह से बदबू उतनी जल्‍दी खत्‍म हो जाएगी.

टंग स्‍क्रैपर का करें प्रयोग

जिस प्रकार दांतों को साफ करने के लिए ब्रश का इस्‍तेमाल किया जाता है उसी प्रकार टंग को साफ करने के लिए टंग स्‍क्रैपर का प्रयोग किया जा सकता है. दांतों की तरह टंग पर भी बै‍क्‍टीरिया होते हैं जो मुंह से बदबू और दांतों में सड़न का कारण बन सकते हैं. दांत साफ करने के बाद यदि टंग को साफ न किया जाए तो टंग में मौजूद बैक्‍टीरिया पूरे मुं‍ह में फैल जाते हैं. इसलिए मुंह की बदबू और दांतों को सड़न से बचाने के लिए टंग को साफ करना बेहद जरूरी है.

सिगरेट और तंबाकू पर नियंत्रण

जो लोग अधिक सिगरेट और तंबाकू का सेवन करते हैं उन लोगों के मुंह से अधिक बदबू आती है. सिगरेट और तंबाकू के सेवन से दांतों में सड़न होने लगती है. तंबाकू के छोटे-छोटे कण दांतों में फंस जाते हैं जो ब्रश करने के बाद भी नहीं निकलते. धीरे-धीरे ये कण इकट्ठे हो जाते हैं और सड़ने लगते हैं. कई बार तो दांत इतने खराब हो जाते हैं कि उन्‍हें निकलवाना पड़ जाता है. मुंह की बदबू से छुटकारा पाने के लिए सिगरेट और तंबाकू के प्रयोग पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है.

