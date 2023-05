शराब के साथ कहीं आप भी तो नहीं करते चखने में इन चीजों का सेवन, लिवर हो जाएगा कंकाल, देखें लिस्ट

हाइलाइट्स अल्कोहल पेट को जल्दी खाली होने से रोकता है जिसके कारण पेट में एसिड रिफलेक्स होने लगता है. बीयर और ब्रेड दोनों में बहुत अधिक यीस्ट होता है जिसका पेट में आसानी से पाचन नहीं होता है.

Foods and alcohol pairings should avoid at all cost: शराब का सेवन हर दृष्टिकोण से हानिकारक होता है. इस बात को लगभग सभी जानते हैं लेकिन इसके बावजूद लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं. शराब पीने के दौरान लोग स्नैक्स का जरूर सेवन करते हैं. इसे देसी भाषा में चखना कहा जाता है. चखने में लोग स्पाइसी चीजों को पसंद करते हैं. लेकिन शराब के साथ कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनसे पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो पाता है और एसिड रिफेलेक्स, ब्लॉटिंग जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं. शराब पीने के बाद बॉडी में सबसे ज्यादा पानी की कमी हो जाती है. इससे डिहाइड्रेशन होने लगता है. चखने में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश फूड से डिहाइड्रेशन की समस्या और बढ़ जाती है. अगर लगातार चखने में ज्यादा फैटी, स्पाइसी और नमकीन चीजों का इस्तेमाल किया जाए तो लिवर खोखला होकर बीमारियों का शिकार हो जाता है.

शराब पीने के दौरान उन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जिन चीजों से परेशानी होती है. हालांकि अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है कि शराब पीने के दौरान किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. इसलिए हम यहां उन फूड की लिस्ट बता रहे हैं जिनका शराब पीने के दौरान सेवन नहीं करना चाहिए.

शराब पीने के साथ इन चीजों का सेवन न करें

1.रेड वाइन के साथ बींस-टीओआई की खबर के मुताबिक शराब पीने के दौरान कुछ लोग छोले या राजमा को भी चखना के रूप में साथ खाते हैं लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी. दरअसल, रेड वाइन और बींस या दाल को एक साथ सेवन करने पर इसका पाचन सही से नहीं होगा. रेड वाइन में टेनिन होता है जो दाल या छोले में मौजूद आयरन के एब्जोर्ब्सन को रोक देता है.

2. बीयर के साथ ब्रेड-अगर आप चाहते हैं कि बीयर पीने के बाद आपको गैस और बदहजमी परेशान न करें तो आप बीयर के साथ ब्रेड का सेवन न करें. बीयर और ब्रेड दोनों में बहुत अधिक यीस्ट होता है जिसका पेट में आसानी से पाचन नहीं होता है. इससे कैंडिडा बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ सकता है.

3.शराब के साथ ज्यादा नमकीन-अक्सर लोग शराब के साथ स्पाइसी मिक्चर, भुजिया आदि का सेवन करते हैं. फ्रेंच फ्राई, चीज, भुजिया आदि में बहुत अधिक मात्रा में सोडियम होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही नहीं है. ज्यादा नमकीन चीजों से प्यास ज्यादा लगती है और इससे आपको डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगेगी. दूसरी ओर अल्कोहल डाययूरेटिक होता है जिसके कारण बहुत अधिक पेशाब लगता है.

4. शराब और चॉकलेट-शराब और चॉकलेट का भी सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए. चॉकलेट में कैफीन होता है जो गैस्ट्रो प्रोब्लम को बढ़ा देता है.

5. शराब के साथ पिज्जा-अल्कोहल पेट को जल्दी खाली होने से रोकता है जिसके कारण पेट में एसिड रिफलेक्स होने लगता है. इस स्थिति में यदि आप शराब के साथ पिज्जा खाते हैं और इसके साथ टमाटर की चटनी भी खाते हैं तो तो इससे गैस की समस्या और अधिक हो जाएगी जिससे हार्ट बर्न होने लगेगा. इसलिए शराब पीने के दौरान टमाटर से बनी कोई चीजें न खाएं.

फिर शराब के साथ क्या खाना चाहिए

शराब के साथ यदि आप चखना या स्नैक्स लेना चाहते हैं तो ज्यादा नमकीन चीजों की जगह सलाद और बादाम खाएं. हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि इन चीजों में ज्यादा नमक न मिला हो. अगर ज्यादा नमक होगा तो फिर इससे नुकसान ही होगा.

