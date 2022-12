हाइलाइट्स हिप्‍स में खुजली डायबिटीज के कारण हो सकती है. एक्जिमा की वजह से हो सकती है खुजली. एलर्जी से भी हो सकती है हिप्‍स में खुजली की समस्‍या.

Reason For Itching In The Hips– हाथ-पैर और सिर में होने वाली खुजली अधिकतर लोगों को परेशान नहीं करती लेकिन यही खुजली जब बम्‍स यानी हिप्‍स में हो तो व्‍यक्ति असहज और कठिनाई का अनुभव कर सकता है. हालांकि हिप्‍स में खुजली होना सामान्‍य समस्‍या है लेकिन लगातार और लंबे समय तक होने वाली खुजली कई गंभीर समस्‍याओं का कारण भी हो सकती है. कई लोग इस विषय पर डर और शर्मिंदगी की वजह से बात करने से कतराते हैं. खुजली के ये लक्षण गंभीर इंफेक्‍शन और एलर्जी का कारण भी हो सकते हैं. शरीर पर कहीं भी खुजली होना, एक स्थिति नहीं बल्कि एक लक्षण है, इसलिए ये महत्‍वपूर्ण है कि इसे अनदेखा न करें और ये जानने का प्रयास करें कि इसके कारण क्‍या हो सकते हैं. चलिए जानते हैं हिप्‍स में होने वाली खुजली के कारणों के बारे में.

एसटीआई

एसटीआई (सेक्‍सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्‍शंस)अक्‍सर उन लोंगों के लिए खुजली का कारण बनती हैं जो अनहाइजीनिक सेक्‍स करते हैं. द सन डॉट को डॉट यूके के अनुसार एसटीआई की वजह से खुजली होने पर इंफेक्‍शन की समस्‍या हो सकती है इसलिए समय रहते इसका इलाज कराना बेहद जरूरी है.

बैक्‍टीरियल इंफेक्‍शन

इम्‍पेटिगो एक आम स्किन इंफेक्‍शन है जो घाव और खुजली का कारण बनता है. आमतौर पर ये इंफेक्‍शन गंभीर नहीं होता लेकिन इसका समय पर इलाज कराना जरूरी है. इम्‍पेटिगो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है लेकिन ये वयस्‍कों की तुलना में बच्‍चों और टीनेजर्स को अधिक प्रभावित करता है.

तनाव और चिंता

लंबे समय तक तनाव और चिंता शरीर को कई तरह से प्रभावित कर सकती है. इससे कई बार हिप्‍स में सूजन भी हो सकती है. तनाव से आंत और हिप्‍स में जलन हो सकती है जो खुजली का कारण भी बन सकता है. यदि व्‍यक्ति तनावग्रस्‍त है, तो उसे एक्‍सरसाइज, नींद, मेडिटेशन और श्‍वास संबंधी एक्‍सरसाइज का अभ्‍यास करना चाहिए.

एक्जिमा

एक्जिमा एक बहुत ही आम स्किन प्रॉब्‍लम है जो खुजली, चकत्‍ते और सूखापन का कारण बन सकती है. एटोपिक एक्जिमा का सबसे आम रूप है जो हिप्‍स में हो सकती है. एक्जिमा का इलाज शुरुआत में ही कराना चाहिए क्‍योंकि ये एलर्जी स्किन में फैल सकती है.

डायबिटीज

स्किन में अधिक खुजली होना या पैच होना डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं. डायबिटीज के दौरान यदि अधिक खुजली का अहसास होता है तो ये साइलेंट किलर का काम कर सकता है. डायबिटीज पेशेंट्स में‍ स्किन से संबंधित किसी भी समस्या को ठीक होने में अधिक समय लग सकता है. हिप्‍स में होने वाली खुजली कई कारणों से हो सकती है. वैसे तो ये एक सामान्‍य समस्‍या है लेकिन बढ़ जाने पर गंभीर भी हो सकती है. लगातार खुजली होने पर चिकित्‍सक की मदद लें.

