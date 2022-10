बीमारियों से दूर रहने के लिए कितनी सब्जियां और फल खाने चाहिए? वैज्ञानिकों को मिल गया सटीक जवाब

हाइलाइट्स दो तरह के मौसमी फल और तीन तरह की मौसमी सब्जियों के सेवन से मौत की दर बहुत कम हो गई. हरी पत्तीदार सब्जियों में पालक, काले और सलाद पत्ते का सेवन फायदेमंद है.

Five fruits and vegetable in your diet: डॉक्टर हो या आस पड़ोस के लोग, हमें अक्सर कहा जाता है कि अपनी डाइट में हरी पत्तीदार सब्जियों और फलों को जरूर शामिल करें. कई रिसर्च में भी यह बात कही जाती है कि हरी सब्जियों के सेवन से कई बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है. अब अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में दावा किया है कि रोजना तीन तरह की सब्जियां और दो तरह के फल खाने से कई बीमारियों का जोखिम तो कम हो ही जाता है, साथ ही समय से पहले मौत की आशंका भी बहुत कम हो जाती है. यह अध्ययन सर्कुलेश जर्नल में प्रकाशित हुआ है. अध्ययन में पिछले 30 साल का डाटा जुटाया गया और इस दौरान 20 लाख लोगों की डाइट और हेल्थ के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. इसके अलावा दुनिया भर के कई अध्ययनों से भी इस अध्ययन को मिलाया गया. अध्ययन की शुरुआत में 66,719 पुरुष 44,016 महिलाओं को कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारी नहीं थी.

इसे भी पढ़ें-अचानक होने वाला हार्ट अटैक से बचाएगा यह एक अणु, वैज्ञानिकों ने खोजा इसका समाधान

सीएनबीसी के मुताबिक अध्ययन में पाया गया कि दो तरह के मौसमी फल और तीन तरह की मौसमी सब्जियों के सेवन से मौत की दर बहुत कम हो गई. हालांकि 5 से ज्यादा फल और सब्जियों के सेवन से कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिला. इस अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉ डोंग डेनियल वांग ने कहा कि 5 तरह के फल और सब्जियों के सेवन का सीधा संबंध क्रोनिक डिजीज नहीं होने से था. उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग इस डाइट प्लान को आसानी से फॉलो कर सकते हैं और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं. वांग ने यह भी बताया कि लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी तरह के फ्रूट और सब्जियां इसके लिए फायदेमंद है.

असमय मौत का जोखिम 13 प्रतिशत कम

अध्ययन में पाया गया कि हरी पत्तीदार सब्जियों में पालक, काले और सलाद पत्ते का सेवन फायदेमंद है. इसके अलावा फ्रूट में साइट्रस फ्रूट जैसे कि बैरीज, जामुन आदि. वहीं स्टार्ची सब्जी जैसे कि मटर, मक्का, आलू और फ्रूट जूस के सेवन से क्रोनिक डिजीज या मौत का जोखिम कम नहीं होता है. अध्ययन के मुताबिक आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि जिन लोगों ने रोजाना अपनी डाइट में पांच तरह के फल और सब्जियों को शामिल किया, उनमें किसी भी कारण से असमय मौत की आशंका 13 प्रतिशत तक कम हो गई. इसी तरह हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का जोखिम भी 12 प्रतिशत तक कम हो गया. इतना ही नहीं, कैंसर से होने वाली मौत की आशंका 10 प्रतिशत तक कम हो गई और सांस से संबंधित बीमारियों का जोखिम भी 35 प्रतिशत तक कम हो गया. यानी रोजना तीन तरह की सब्जियां और 2 तरह के फल का सेवन हमें कई बीमारियों से बचा सकता है.

तीन सब्जियों और दो फ्रूट में क्या खाना चाहिए

डॉ डेनियल वांग ने कहा कि कैरोटाइन, पोटैशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और पोलीफिनॉल्स से समृद्ध फ्रूट और सब्जियों में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हार्ट और खून की नलिकाओं के लिए बेहद फायदेमंद है. डां वांग ने बताया कि अच्छी सेहत के लिए हरी पत्तीदार सब्जियां और ऐसे फल तथा सब्जियों का सेवन करना चाहिए जिनमें विटामिन सी और बिटा कैरोटाइन की मात्रा अधिक हो. इसके लिए पालक, गोभी, संतरा, बैरीज और गाजर अच्छा रहेगा. यह एंटी-ऑक्सीडेंट का प्राइमरी स्रोत है और कैंसर से शरीर की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

Tags: Cancer, Health, Lifestyle