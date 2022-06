वेट लॉस प्रोसेस के दौरान होती है थकान तो शरीर में एनर्जी को बनाए रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

How To Maintain Energy During Weight Loss Process: हेल्‍दी शरीर के लिए ज़रूरी है कि हमारा वजन सही हो और हम बेहतर तरीके से अपने शरीर को एक्टिव रखें. कई बार ऐसा होता है कि हम वजन घटाने के प्रोसेस में होते हैं, लेकिन थकान और एनर्जी की कमी की वजह से असहज महसूस करने हैं. दरअसल वजन घटाना दिखने या सुनने में जितना आसान लग सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में आना उतना ही मुश्किल.

वज़न कम करने के लिए आपको अपने खान-पान में बदलाव लाना होता है. एक खास तरह का रुटीन फॉलो करना होता है, डाइट मेंटेन करने से लेकर बेहतर नींद तक का ध्‍यान रखना होता है. माईफूडडायरी के अनुसार, कई बार वेट लूज़ करने के दौरान लोगों को लो एनर्जी की शिकायत हो जाती है और वे हर वक्‍त थकान महसूस करते हैं. हम आपको बताते हैं कि वजन कम करने के प्रोसेस के दौरान ऐसा क्‍या करें कि शरीर में हमेशा एनर्जी भी बनी रहे और आप हमेशा फ्रेश भी रहें.

वजन कम करने के दौरान एनर्जी बूस्‍ट करने के उपाय

कैलोरी पर दें ध्‍यान

जितना ज़रूरी डेली डाइट से कैलोरी को कट करना है, उतना ही जरूरी ये भी है कि आप एक निश्चित अमाउंट में कैलोरी का इंटेक करते रहें. ऐसा ना होने पर आप दिनभर थकान महसूस करेंगे और आपकी एनर्जी डाउन रहेगी.

आयरन लें

शरीर में खून की कमी ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आयरन रिच फूड का सेवन करें. अगर आप एनिमिया के शिकार हैं, तो जहां तक हो सके आयरन रिच फूड खाएं. कई बार डाइट में आयरन की कमी से आप कमजोरी महसूस करते हैं.

प्रोटीन जरूरी

आपको बता दें कि आपका जितना वजन है उतनी मात्रा में डेली प्रोटीन लेना ज़रूरी होता है. इसके लिए आप न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह ले सकते हैं. प्रोटीन आपको लंबे समय तक एनर्जी से भरपूर रखता है और आपके वजन को भी कम करने में मदद करता है.

पीएं पानी

शरीर में पानी की कमी होने से भी एनर्जी लो हो सकती है. ऐसे में दिनभर पानी या लिक्विड का सेवन करते रहें. इसके लिए आप डाइट में सूप, फलों का जूस, नारियल पानी, छाछ व नींबू पानी को ज़रूरी शामिल करें.

अच्‍छी नींद जरूरी

जिस तरह वेट कम करने के लिए वर्कआउट ज़रूरी है, उसी तरह शरीर को आराम देना ज़रूरी है.कोशिश करें कि रात में सात से आठ घंटे की नींद ज़रूर लें.

