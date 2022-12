जी मिचलाने से परेशान हैं, तो तुरंत उल्टी करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान और सुरक्षित उपाय

हाइलाइट्स जी मिचलाने से परेशान होने के बजाय उल्टी को प्रेरित कर राहत पाएं. उल्टी का कारण हैं बॉडी के नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में बदलाव उल्टी के लिए एक गिलास पानी में चुटकी भर बेकिंग सोडा मिलाकर सेवन करें.

Safe and Effective Tips to Ease Throw Up : कई बार ऑयली, तला भुना या उल्टा सीधा खाना खाने से मन खराब हो जाता है और जी मिचलाने लगता है. यूं तो जी मिचलाना कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है लेकिन, जी मिचलाने से दिनभर असुविधा का सामना करना पड़ता है और कहीं कोई भी काम करने में परेशानी महसूस होने लगती है. ये वह स्थिति होती है, जिसमें बार बार उल्टी जैसा महसूस होता है, लेकिन उल्टी नही होती है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ आसान सुरक्षित और कारगर उपाय अपना सकते हैं. ध्यान रखें, इन उपायों को केवल बहुत जरूरी होने पर भी आजमाएं ऐसा रोज रोज करने से इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं. ये उपाय अपनाने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. आइए जानते हैं,

जी मिचलाने पर उल्टी को प्रेरित करने के उपाय :

गर्म पानी में नमक मिलाकर पिएं :

स्टाइल क्रेज डॉट कॉम के मुताबिक नमक में सोडियम की अच्छी मात्रा मौजूद होती है जो बॉडी के नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में बदलाव कर उल्टी का कारण बन सकता है. इसके लिए आपको एक गिलास गर्म पानी में दो चम्मच नमक मिलाकर सेवन करना है, इस पानी को पीने के कुछ समय बाद अपने आप उल्टी हो जाती है. आप इसे जल्दी करने के लिए मुंह में उंगली डालकर भी ट्राई कर सकते हैं.

पानी के गरारे करें :

पानी के गरारे करने से उल्टी में सहायता मिल सकती है. गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से गैग रिफ्लेक्स होता है, जिससे उल्टी होती है. इसीलिए गर्म पानी में नमक मिलाकर घूंट घूंट पानी से 10 मिनट तक गरारे करते रहे. गरारे करने के लिए मुंह में पानी डालकर सिर को कुछ देर के लिए झुकाकर रखें और कुल्ला करलें.

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें :

बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है, जिसके सेवन के दुष्प्रभाव उल्टी और मलती होते हैं. इसीलिए तुरंत उल्टी को प्रेरित करने के लिए एक गिलास पानी में चुटकी भर बेकिंग सोडा मिलाकर सीधे गटक लें. बेकिंग सोडा की मात्रा का खास ख्याल रखें.

सरसों के घोल का सेवन करें :

सरसों का घोल तैयार करने के लिए आपको एक गिलास पानी में एक से दो चम्मच सरसों के दाने मिला लेने हैं और उसे एक ही झटके में गटक लेना है. सरसों में नेचुरल एमेटिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, जो तुरंत उल्टी करने में सहायक साबित हो सकती हैं.

