गर्दन के दर्द से रहते हैं परेशान, इन तीन तरीकों से तुरंत पा सकते हैं आराम

हाइलाइट्स नेक पेन होने पर हॉट एंड कोल्‍ड थेरेपी अपनाएं. गर्दन में दर्द होने पर एक्‍सरसाइज करें. गुनगुने तेल की मालिश दर्द से दे सकती है राहत.

How To Get Relief In Neck Pain: वर्तमान में लोगों के काम करने के तरीकों ने नेक पेन को बढ़ावा दिया है. लगातार लंबे समय तक कंप्‍यूटर पर काम करना, खराब मुद्रा में सोना और किसी प्रकार की चोट लगना नेक पेन के लिए जिम्‍मेदार हो सकते हैं. हालां‍कि, नेक पेन होना कोई गंभीर समस्‍या नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में ये किसी बड़ी समस्‍या का भी संकेत हो सकता है. यदि गर्दन में दर्द एक हफ्ते से अधि‍क बना रहता है तो इसके लक्षण चिंताजनक हो सकते हैं. नेक पेन से छुटकारा पाने के लिए सही पोश्‍चर और लाइफस्‍टाइल पर ध्‍यान देना बेहद जरूरी है. इसके अलावा, दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान से तरीके भी अपनाए जा सकते हैं. क्‍या हैं वे तरीके जानते हैं इसके बारे में यहां.

क्‍या है नेक पेन का कारण

हेल्‍थलाइन के अनुसार, नेक पेन कई कारणों से हो सकता है. कई लोगों के लिए नेक पेन के साथ जीना काफी मुश्किलभरा हो सकता है. गर्दन में दर्द खराब पोश्‍चर, लंबे समय तक डेस्‍क पर काम करना, एक ही पो‍जीशन में बैठना, गलत ढंग से सोना और एक्‍सरसाइज करते वक्‍त गर्दन में जर्क लगने की वजह से हो सकता है. ये दर्द कई बार चोट और हार्ट अटैक के कारण भी होता है.

क्‍या है नेक पेन के लक्षण

अक्‍सर नेक पेन तीव्र होता है, जो कुछ दिन या हफ्तों तक रहता है. नेक पेन होने पर चक्‍कर, सिरदर्द, उल्‍टी, अकड़न, गर्दन घुमाने में दर्द और सुन्‍नपन महसूस हो सकता है. गर्दन का दर्द सर्वाइकल को भी बढ़ावा दे सकता है.

इन तरीकों से मिलेगा नेक पेन में आराम

– नेक पेन होने पर हॉट और कोल्‍ड थेरेपी अपनाने से आराम मिल सकता है. कुछ दिनों तक प्रभावित क्षेत्र पर बर्फ की सिकाई करने से सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है. उसके बाद हीटिंग पैड या गर्म स्‍नान करके नसों को रिलैक्‍स किया जा सकता है.

– नियमित रूप से गर्दन की एक्‍सरसाइज करने से भी नेक पेन से छुटकारा मिल सकता है. इसके लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्‍सरसाइज का अभ्‍यास किया जा सकता है.

– फोन को गर्दन और कंधे के बीच में रखने से बचें. साथ ही एक ही पोजीशन में खड़े या बैठे न रहें. नेक पेन से राहत पाने के लिए गुनगुने तेल से गर्दन की मालिश कर सकते हैं. इससे मांसपेशियों को आराम मिल सकता है.

-नेक पेन होना सामान्‍य समस्‍या है, लेकिन इसका सही इलाज कराना जरूरी होता है. नेक पेन अधिक होने पर चिकित्‍सक से सलाह लें.

