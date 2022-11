चेहरे पर कितने तरह के दाग होते है? जानिए इनके होने का कारण और इलाज

हाइलाइट्स शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा यानी स्किन होती है. हार्मोन के बदलने के कारण भी चेहरे पर दाग बनते हैं. परत को हटाने के लिए कैमिकल उपयोग किया जाता है.

Types of face scars and causes – चेहरे पर दाग होना सामान्य बात है. टीनएज में लगभग 80% लोगों के चेहरे पर दाग हो सकते हैं. हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा यानी स्किन होती है. त्वचा की 3 परत होती है. ये परते हमारे नाजुक अंगों को अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाव प्रदान करने का काम करती है. सूर्य की किरणों से विटामिन डी बनाने का काम भी यह परतें करती हैं. चेहरे पर दाग तब होते हैं जब चेहरे की स्किन में बैक्टीरिया और तेल भर जाता है. पसीने के साथ तेल त्वचा के ऊपर आ जाता है. जिससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं और मुंहासे के कारण चेहरे पर दाग बन जाता है. जवान लोगों में हार्मोन के बदलने के कारण भी चेहरे पर दाग बन जाते हैं. आइए जानते हैं इन दागों के बारे में.

चेहरे पर दाग के प्रकार

क्लिवलैंड क्लिनिक के मुताबिक दागों के अलग अलग रूप होते है कुछ दाग तो आसानी से ठीक हो जाते हैं लेकिन कुछ दागों के कारण चेहरे पर हमेशा के लिए निशान हो जाते हैं.

पिंपल्स

ये गुलाबी से लाल रंग के दाग होते हैं. और इन दागों को हाथ लगाने पर दर्द होता है.

फुंसी

यह एक प्रकार के घाव होते है जो सफेद या पीले रंग के होते हैं.

नोड्यूल्स

ये घाव ठोस होते है. आकार में बड़े होते हैं और अधिक चोट पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये त्वचा में गहराई तक फैलते हैं.

सिस्ट

यह त्वचा के भीतर गहरे रंग के होते हैं. इनमे काफ़ी दर्द होता हैं और सबसे अधिक इनके होने की संभावना ही होती है.

उपचार

इसके इलाज के लिए पुरानी त्वचा की ऊपरी परत को हटाने के लिए कैमिकल और पील आदि का उपयोग किया जाता है. आमतौर पर जब भी ऊपर की परत को हटा दिया जाता है, तो नई त्वचा चिकनी होती है और उसमें कम दाग होते हैं. त्वचा के दागों से छुटकारा पाने का परमानेंट तरीका यही होता है.

