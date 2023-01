शेव के बाद आफ्टरशेव लगाना कितना जरूरी, क्या कहता है विज्ञान, पुरुषों की स्किन से जुड़ी ये हैं सच्चाई

हाइलाइट्स आफ्टरशेव में अल्कोहल रहता है जो कट के आसपास जर्म को खत्म करने में मदद कर सकता है अल्कोहल स्किन में घुसे बैक्टीरिया को मार तो देता है लेकिन इसके अलावा इससे कोई अन्य फायदा नहीं है.

Five Myths About Skin Care for Men: आजकल के मर्द अपनी स्किन को लेकर थोड़ा सेंसेटिव जरूर हो गए हैं लेकिन अब भी उन्हें इसकी सही समझ नहीं है. इसी कारण पुरुषों में अपनी स्किन को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं हैं. ये धारणाएं पुरुषों की स्किन को और भी बदतर बना देती हैं. अक्सर वे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि स्किन में ग्लोइंग लाने के लिए क्रीम का इस्तेमाल करें या न करें या शेव बनाने के बाद आफ्टरशेव का इस्तेमाल करें या न करें. इसी कंफ्यूजन के कारण आपकी स्किन समय से पहले मुरझाने लगती है. इसलिए पुरुषों को भी स्किन की उतनी ही केयर की जरूरत है जितनी महिलाओं को होती है. इसके साथ ही यह भी समझ होनी चाहिए कि उनकी स्किन के लिए क्या सही है.

अधिकांश पुरुष शेविंग करने के बाद आफ्टरशेव लोशन लगाते हैं. ज्यादातर आफ्टरशेव में अल्कोहल रहता है जो कट के आसपास जर्म को खत्म करने में मदद कर सकता है लेकिन अल्कोहल स्किन को ड्राई कर देता है जिससे स्किन इरीटेट होने लगती है. इसलिए विज्ञान कहता है कि लाइट मॉइश्चराइजर का यूज करना चाहिए.

आफ्टरशेव के फायदे

हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक आफ्टरशेव को शेव का बाद चेहरे पर इस्तेमाल किया जाता है. कहा जाता है कि इससे स्किन का इलाज हो जाता है. लेकिन आफ्टरशेव का फायदा इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें क्या मौजूद है. परंपरागत रूप से जो आफ्टरशेव का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें अल्कोहल होता है. अल्कोहल ठीक वैसे ही काम करता है जैसे सेनिटाइजर करता है. जब आप शेव करते हैं तो स्किन पर कुछ इतने छोटे-छोटे कट हो जाते हैं जिन्हें आप देख भी नहीं पाते. इससे स्किन के पोर खुल जाते हैं और इसमें बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों के घुसने का खतरा बढ़ जाता है. दरअसल, अधिकांश आफ्टरशेव में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल रहता है. यह अल्कोहल स्किन में घुसे बैक्टीरिया को मार तो देता है लेकिन इसके अलावा इससे कोई अन्य फायदा नहीं है.





आफ्टरशेव के फायदे

अगर आफ्टरशेव में आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस यानी खूशबूदार लिक्विड है तो इससे नुकसान ज्यादा है. इससे एलर्जी और इरीटेशन हो सकता है. यही कारण है आजकल अल्कोहल आधारित आफ्टरशेव की जगह प्लांट बेस्ड आफ्टरशेव बाजार में आने लगे हैं. इसमें एलोवेरा, विटामिन ई, यूक्लेप्टस आदि से बने आफ्टरशेव भी शामिल है. विज्ञान कहता है कि शेव करने के बाद आफ्टरशेव की जरूरत नहीं पड़ती. आफ्टरशेव से रोम छिद्र को बढ़ा सकता है. इसलिए यदि आप अपनी स्किन को शेव के बाद मॉइस्चराइज करने या अपने छिद्रों को फॉलिकुलेट्स या अन्य जलन से बचना चाहते हैं अपना चेहरा धो लें और नारियल या जोजोबा जैसे प्राकृतिक तेल का इस्तेमाल करें.

इसे भी पढ़ें-सर्दियों में आपकी 5 गलतियां खून में बढ़ाता है गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक का भी खतरा, यह है कंट्रोल का तरीका

इसे भी पढ़ें- झट से बाहर आएगा शरीर का गंदा फैट, हार्वर्ड की रिसर्च ने बताए 5 उपाय, हार्ट की बीमारी की भी हो जाएगी छुट्टी

इसे भी पढ़ें-शराब पीने के बाद बढ़ जाती है फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने का हुनर, यह हम नहीं कह रहे, रिसर्च में किया गया है दावा

Tags: Lifestyle