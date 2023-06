हाइलाइट्स इस सीरम का ज्यादा इस्तेमाल करने से एक्ने की समस्या बढ़ सकती है. विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल सेंसिटिव स्किन वालों को नहीं करना चाहिए.

Tips To Use Vitamin C Serum: स्किन को चमकदार और जवां बनाए रखने के लिए लोग तमाम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं. वर्तमान समय में लोग स्किन को ग्लोइंग बनाए रखने के लिए विटामिन C सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं. पिछले कुछ समय में इस सीरम का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. तमाम लोग सीरम को अत्यधिक फायदेमंद समझकर इसका प्रतिदिन इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि ऐसा करना स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है. सीरम के बारे में जानकारी न होने पर इसका यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग तरह की होती है और उन पर सभी प्रोडक्ट अच्छा असर नहीं डालते हैं. आज आपको बताएंगे कि विटामिन C सीरम का ज्यादा इस्तेमाल करने से किन परेशानियों का शिकार हो सकते हैं.

यूपी के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. युगल राजपूत कहते हैं कि विटामिन C शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे हमारी स्किन, हेयर और खून की धमनियों को मजबूती मिलती है. विटामिन C खाने-पीने की चीजों से मिलता है और डाइट में ऐसे फूड्स को जरूर शामिल करना चाहिए. डाइट से मिलने वाला विटामिन C स्किन समेत शरीर के अधिकतर अंगों को फायदा पहुंचाता है. संतरा, नींबू समेत कई फलों में विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है. हालांकि विटामिन C सीरम को स्किन के लिए ज्यादा असरदार नहीं माना जा सकता. इससे कुछ देर के लिए स्किन पर निखार आ सकता है, लेकिन कुछ देर बाद स्किन वैसी ही हो जाती है. लोग इस सीरम को त्वचा को जवां बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह बेहद हल्का एंटी-एजिंग एजेंट होता है. इसका स्किन पर कोई खास असर नहीं होता है.

डॉ. युगल राजपूत के मुताबिक विटामिन C सीरम अलग-अलग कॉन्संट्रेशन में आते है और स्किन टाइप के अनुसार ही इनका चुनाव करना चाहिए. डॉक्टर की सलाह के बिना इनका इस्तेमाल करने से स्किन डैमेज होने का खतरा रहता है. जो लोग कील-मुंहासों की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें इस सीरम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना एक्ने की परेशानी बढ़ सकती है. विटामिन सी सीरम का ज्यादा इस्तेमाल करने से स्किन इरिटेशन हो सकती है. ऑयली स्किन वाले लोगों की स्किन इस सीरम से खराब होने का खतरा रहता है. सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी सीरम का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए. हालांकि इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं होते, फिर भी सावधानी के साथ डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका यूज करना चाहिए.

