सुबह उठने पर होता है सिर दर्द तो रहें सावधान, हो सकता है यह खतरनाक, जानें इसका कारण

Reason Of Headache In The Morning : सुबह की शुरुआत सिरदर्द के साथ होना कई चीजों का संकेत हो सकता है. रात की खराब नींद या तनाव होने पर भी कभी-कभी इसका अनुभव हो सकता है. इसके अलावा माइग्रेन से पीड़ित लोगों को भी सुबह नींद खुलते ही सिर दर्द का एहसास हो सकता है. अगर किसी व्‍यक्ति को पहले कभी माइग्रेन की वजह से सिरदर्द नहीं हुआ है तो उनके लिए इसका दूसरा कारण हो सकता है. सुबह होने वाला सिरदर्द आम होता है और ऐसा कई कारणों से हो सकता है. इनमें से अधिकांश कारण गंभीर भी नहीं होते लेकिन लगातार सिरदर्द होना डिप्रेशन को भी बढ़ावा दे सकता है. चलिए जानते हैं सुबह होने वाले सिरदर्द के क्‍या कारण हो सकते हैं.

इंसोमनिया

हेल्‍थलाइन के अनुसार इंसो‍मनिया या अनिद्रा नींद के पैटर्न को प्रभावित करके, नींद की कमी का कारण बन सकती है. नींद की कमी सुबह के सिरदर्द का एक कारण है जो कई मामलों में माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है. इंसोमनिया की समस्‍या होने पर व्‍यक्ति हर वक्‍त थका हुआ और सिर भारी महसूस होता है.

डिप्रेशन और एंग्‍जाइटी

मूड डिसऑर्डर और माइग्रेन एपिसोड अक्‍सर एक साथ होते हैं. किसी व्‍यक्ति में माइग्रेन के एपिसोड की आवृत्ति जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक संभावना मूड डिसऑर्डर की होती है. मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य की स्थिति भी अनिद्रा का कारण बन सकती है, जो सुबह के सिरदर्द के जोखिम को बढ़ा सकती है.

दांत पीसना

दांतों को पीसना या भींचना भी ब्रुक्जिम के लक्षण हो सकते हैं. ये समस्‍या रात में स्‍लीप डिसऑर्डर के रूप में हो सकती है, जिसे स्‍लीप ब्रुक्जिम कहा जाता है. सुबह का सिरदर्द आमतौर पर ब्रुक्जिम से जुड़ा होता है. ये सिरदर्द सामान्‍यतौर पर हल्‍का होता है. इसका एक कारण स्‍लीप एपनिया भी हो सकता है.

खर्राटे लेना या स्‍लीप एपनिया

खर्राटों या स्‍लीप एपनिया के कारण भी नींद में खलल पड़ सकता है जो सुबह सिरदर्द की वजह हो सकती है. स्‍लीप एपनिया रात में कई बार आपको सांस लेने से रोकता है. आमतौर पर स्‍लीप एपनिया से जुड़ा सिरदर्द लगभग 30 मिनट तक रहता है.

अधिक सोना

कई बार जरूरत से ज्‍यादा सोने से भी सिरदर्द ट्रिगर कर सकता है. आमतौर पर यह माना जाता है कि ये आपके प्राकृतिक सर्कैडियन रिदम और मस्तिष्‍क में तंत्रिका मार्गों में व्‍यवधान उत्‍पन्‍न करता है. अधिक सोने से एंग्‍जाइटी और डिप्रेशन हो सकता है.

सिरदर्द को कैसे करें ट्रीट

-पर्याप्‍त नींद लें

-रेग्‍यूलर एक्‍सरसाइज करें

-अच्‍छी हेल्‍दी डाइट लें

-स्‍ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन और योगा करें.

सुबह के समय सिरदर्द होना सामान्‍य है जिसके कई कारण हो सकते हैं. लगातार सिरदर्द होने पर चिकित्‍सक से संपर्क करें.

