Life and Success: जीवन में पाना चाहते हैं सफलता? तो मेंटल हेल्थ के लिए आदतों में शामिल करें ये 4 बातें

How to get Success in life: हर किसी के मन में चाहत होती है कि वह अपने जीवन में सफलताएं हांसिल करें. सफल होने के लिए कुछ लोग जीतोड़ मेहनत करते हैं तो वहीं कई लोग दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. हर कोई अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकलना चाहता है. कभी कभी लोगों को हारने या फिर असफल होने का इतना डर लगने लगता है कि वह तनाव में आ जाते हैं और फिर वह मानसिक बीमारियों से ग्रसित रहने लगते हैं. जीवन में सफल होने और आगे निकलने का यह दबाव आपके सामने कई तरह की नई परेशानियां खड़ी कर देता है.

तेजी से बढ़ती दुनिया में आप को बेहतर बनने और सफल होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आप पर विश्वास कैसे कर सकते हैं. जब तक आप अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपको एक छोटा काम भी पहाड़ जैसा लगेगा. जीवन में सफल होने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है.

आइए आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिनको अपनाकर आप मेंटल हेल्थ को और मजबूत बना सकते हैं और असफलताओं को अपने से दूर कर सकते हैं.

नियंत्रण रखें (CONTROL)

नियंत्रण जीवन का एक प्रमुख पहलू है. आपको खुद को नियंत्रित करना सीखना होगा. अपने आप पर नियंत्रण लागू करने से आप अपने आत्म सम्मान को बढ़ावा देंगे और यह आपको अपनी पहचान का एहसास दिलाएगा. अपको सबसे पहले अपनी भावनाओं और लक्ष्यों को नियंत्रित करना होगा और यह पहचानना होगा कि आपके लिए प्राथमिकता क्या है. जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाएंगे तो इस बात की संभावना कम होगी कि आप अपनी भावनात्मक स्थिति दूसरों के सामने प्रकट करेंगे या किसी और की भावनाओं से विचलित होंगे.

प्रतिबद्धता (COMMITMENT)

प्रतिबद्धता जीवन में सफल होने के लिए बहुत जरूरी कारक है. प्रतिबद्धता ही आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है और यही आपको आपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है. प्रतिबद्धता जितनी मजबूत होगी लक्ष्य आपके उतने करीब होगा. उच्च प्रतिबद्धता में व्यक्ति अपने लक्ष्य पर फोकस करता है और उसे पाने के लिए कुछ नियम निर्धारित करता है. जबकि वहीं निम्न प्रतिबद्धता एक ऐसा संकेत है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता नहीं देता. सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की जरूरत होती है.

परिणामों को स्वीकार करें (ACCEPT CONSEQUENCES)

मेंटल हेल्थ और सक्सेस के लिए जरूरी है कि आप अपने किए हुए कामों के परिणामों को स्वीकार करें. रिजल्ट चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव उसकी जिम्मेदारी खुद लें. कभी भी बुरे परिणाम का दोषारोपण किसी और पर मढ़ने से बचे. अगर आप यह आदत डालते हैं तो आपको कभी भी परिणाम की चिंता नहीं होगी और बेहतर तरीके से किसी काम को करेंगे और इससे आपके सफल होने की उम्मीद भी बढ़ेगी.

आत्मविश्वासी होना (BEING CONFIDENT)

जीवन को सफल बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो. अगर आप को खुद पर ही विश्वास नहीं होगा तो आप अपना शत-प्रतिशत किसी काम को नहीं दे पाएंगे और यह मनोदशा आपके परिणाम को प्रभावित करेगी. आत्मविश्वास के साथ आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी अपने अनुरूप ठाल सकते हैं. कम आत्मविश्वास हमेंशा संदेह को जन्म देता है और आपको कई अवसरों से वंचित कर देता है.

Tags: Health, Lifestyle, Mental health