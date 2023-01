कई बड़ी समस्याओं को दावत दे सकती है किडनी स्टोन, जानें इसके शुरुआती लक्षण और बचाव

हाइलाइट्स कई बार पुरानी बीमारियों की वजह से भी किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है. किडनी स्टोन के लक्षण कई बार पथरी के बड़े होने के बाद ही नजर आते हैं.

Kidney Stone Symptoms and Treatment: हमारे खानपान और लाइफस्टाइल का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है. इनमें से कुछ में भी अगर थोड़ी सी लापरवाही होती है तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर दिखाई पड़ता है. किडनी स्टोन की समस्या भी हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी है. पिछले कुछ समय में किडनी स्टोन के काफी मामले सामने आए हैं. हमारे खराब खानपान, अधिक वजन, कुछ बीमारियां और कई तरह के सप्लीमेंट किडनी स्टोन का कारण बनते हैं. मेडिकल भाषा में इसे नेफ्रोलिथियासिस या फिर यूरोलिथियासिस कहा जाता है.

गुर्दे या किडनी की पथरी एक दर्दनाक शारीरिक समस्या है जो किसी को भी हो सकती है. क्लीवलैंड क्लीनिक के अनुसार की खबर के अनुसार जब किडनी में स्टोन तब बनती है जब यूरिन गाढ़ा हो जाता है. ऐसी कंडीशन में यूरिन में मौजूद मिनरल्स क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं. किडनी स्टोन सीधे तौर पर हमारे पेशाब मार्ग को प्रभावित करती है.

किडनी स्टोन के प्रकार (Types of Kidney Stone in Hindi)

किडनी स्टोन कई प्रकार के होते हैं जिसमें निम्न शामिल हो सकते हैं:-

– स्ट्रवाइट स्टोन

– कैल्शियम स्टोन

– सिस्टीन स्टोन

– यूरिक एसिड स्टोन

किडनी स्टोन के कारण (Causes of Kidney Stone in Hindi)

पानी की कमी

किडनी स्टोन हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या है. जो लोग डेली रूटीन में पानी का सेवन कम करते हैं उन्हें किडनी स्टोन होने की संभावना अधिक होती है. जब किडनी मिनरल्स को फिलटर करती है तो उसे पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है.

कहीं आप भी तो चलते-चलते रास्ता नहीं भूल जातें? जानें क्या है इस मेमोरी लैप्स का संकेत

दवाओं का सेवन

कई प्रकार की दवाओं के सेवन से भी किडनी स्टोन होने का खतरा अधिक रहता है. बता दें कि HIV के इलाज में जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है उनमें से किडनी स्टोन का खतरा अधिक रहता है.

पुरानी बीमारियां

कई बार पुरानी बीमारियों की वजह से भी किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है. सिस्टिक फाइब्रॉइड्स, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज और ट्यूबलर एसिडोसिस जैसी बीमारियों से इसका खतरा अधिक रहता है.

Video: अब प्रेग्नेंसी के बिना होगा बच्चों का जन्म, मन-मुताबिक ऐड कर सकेंगे क्वालिटी, जानें नई टेक्नोलॉजी के बारे में

एस्ट्रोजन की कमी

जिन महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है उनमें किडनी स्टोन होने की संभावना अधिक रहती है. साथ ही, जिन महिलाओं की ओवरी निकल चुकी है उन्हें भी इसका खतरा रहता है.

किडनी स्टोन के लक्षण

किडनी स्टोन की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है. जरूरी नहीं है कि किडनी स्टोन होने पर शुरूआत में लक्षण नजर आएं. कई बार समस्या अधिक होने पर ही इसके लक्षण नजर आते हैं. जिस स्टोन का आकार छोटा होता है उसमें दर्द नहीं होता.

– यूरिन पास करते समय दर्द होना

– यूरिन के साथ खून आना

– यूरिन से दुर्गंध आना

– सामान्य से अधिक पेशाब लगना

– बुखार के साथ उल्टी आना

– यूरिन मार्ग में इंफेक्शन होना

– परिवार में किडनी स्टोन का इतिहास रहा हो

– यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण.

– गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या अन्य आंतों की सर्जरी होने पर

– सोडियम या चीनी की अधिक मात्रा लेने पर

किडनी स्टोन का कैसे पता लगाएंगे

किडनी स्टोन का पता लगाने के लिए निम्न तरीके अपनाएं जा सकते है…

– खून जांच कराएं

– यूरिन टेस्ट

– इमेजिंग टेस्ट

Tags: Health, Lifestyle