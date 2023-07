हाइलाइट्स अगर आपके पैर में क्रैंप आ रहा है तो आप तुरंत अंगूठे के पकड़ कर पैर को स्‍ट्रेच करें. क्रैंप महसूस हो तो तुरंत खड़े हो जाएं और तलवे को जमीन पर जोर से दबाने का प्रयास करें.

What Causes Leg Cramps At Night: रात के वक्‍त पैरों में ऐंठन और मसल्‍स कॉन्‍ट्रैक्‍शन की वजह से कुछ सेकेंड तक पैर के मसल्‍स, खासतौर पर काल्‍फ, फूट और थाई में इतना तेज दर्द होता है कि इसे सहना मुश्किल हो जाता है. यह आपके रात की नींद को खराब करने के अलावा आपके दिनभर के काम को प्रभावित कर सकती है. हालांकि ऐसे क्रैंप कुछ सेंकेंड तक ही रहते हैं और खुद ही रिलैक्‍स भी हो जाते हैं. लेकिन कई बार ये कई मिनट तक मसल्‍स में कॉन्‍ट्रैक्‍शन करते रहता है.

किन वजहों से होता है लेग क्रैंप

क्‍लेवरलैंड क्‍लीनिक के मुताबिक, आमतौर पर नर्व डिस्‍चार्ज, पैर के मसल्‍स में खून का ना जाना, तनाव या अत्‍यधिक हाई इंटेंसिटी एक्‍सरसाइज के कारण हो सकता है. रात के वक्‍त क्रैंप की वजह, लंबे समय तक डेस्‍क जॉब करने, मसल्‍स को अत्‍यधिक इस्‍तेमाल करने, कॉन्क्रीट फर्श पर चलने, खराब पोश्‍चर, किडनी फेलियर, डायबिटिक नर्व डैमेज, मिनरल की कमी, ब्‍लड फ्लो की समस्‍या के कारण हो सकता है.

तुरंत आराम पाने के उपाय

–अगर आपके पैर में क्रैंप आ रहा है तो आप तुरंत अंगूठे के पकड़ कर पैर को स्‍ट्रेच करें. थाई में क्रैंप हो तो खड़े होकर पोश्‍चर स्‍ट्रेच करें. मसल्‍स में जैसे ही क्रैंप आए, तुरंत हाथ या मसाजर की मदद से उस जगह को दबाएं और मसल्‍स को मसाज करें.

–तुरंत खड़े हो जाएं और तलवे को जमीन पर जोर से दबाएं. गर्म पानी से सेक लगाएं या गर्म पानी में पैर को डुबोकर रख लें. गर्म पानी से स्नान भी कर सकते हैं.

–आप एक टॉवल में आइस पैक रखें और मसल्‍स को इससे अच्‍छी तरह रैप करें. कुछ मिनट तक सेक लगाएं.

–विटामिन बी12 कॉम्‍प्‍लेक्‍स या मैग्नीशियम सेप्‍लीमेंट का सेवन करें. रात में सोने से पहले वॉक करें. आप हल्‍का बहुत एक्‍सरसाइज कर सकते हैं.

–रोज 8 ग्‍लास पानी जरूर पिएं. जहां तक हो कैफीन और एल्‍कोहल का सेवन ना करें. अगर तब भी क्रैंप से आराम ना मिले तो तुरंत डॉक्‍टर से संपर्क करें.

