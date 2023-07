What Happen in Body When You Give Up Sugar: आप डेली जो भी खाते-पीते हैं, उसका शरीर पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही असर पड़ता है. यदि आप किसी भी चीज को सीमित मात्रा में खाएंगे तो फायदा होगा. वहीं, अत्यधिक मात्रा में खाएंगे तो नुकसान भी पहुंचा सकता है. फिर चाहे वह फल, सब्जी, मांस-मछली, नमक, चीनी कोई भी खाने-पीने की चीज क्यों ना हो. अक्सर कुछ लोगों को भोजन में नमक खाना अधिक पसंद होता तो कुछ को मीठी चीजें अधिक खाना पसंद होता है. हालांकि, यदि आप एक दिन में अधिक मात्रा में चीनी का सेवन कर लें तो इससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. रिफाइंड शुगर, ब्राउन शुगर की बात करें तो ये सेहत के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होते हैं. क्या कभी आपने ये सोचा है कि यदि कोई व्यक्ति एक महीना तक चीनी का सेवन ही ना करे तो उसके शरीर में क्या होगा? क्या चीनी नहीं खाने से फायदा होगा या नुकसान होगा? एक दिन में चीनी का इनटेक कितना होना चाहिए? इस पर विस्तार से बता रही हैं फोर्टिस हॉस्पिटल (कल्याण, मुंबई) की क्लिनिकल डाइटिशियन सुमइया ए.

क्या होगा जब हम चीनी ना खाएं?

क्लिनिकल डाइटिशियन सुमइया ए कहती हैं अगर हम चीनी नहीं खाते हैं तो ये शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ऐसा करने से ढेरों फायदे ही होंगे. आपका वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि चीनी में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है. कई तरह की बीमारियों से आपका शरीर बचा रह सकता है जैसे डायबिटीज, मोटापा आदि. शरीर के अंदर होने वाली सूजन या इंफ्लेमेशन से बचे रह सकते हैं. चीनी ना खाने या कम खाने की आदत से आपके दांत हेल्दी बने रहते हैं. यदि किसी को शुगर है, हार्ट डिजीज है तो चीनी का सेवन कम ही करना चाहिए. कुछ लोगों को मीठा खाने की बहुत अधिक क्रेविंग होती है. वे कुछ भी मीठी चीज देखते हैं तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. मीठा अधिक खाने के प्रति एक तरह का एडिक्शन होता है. ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है. जब आप एक महीना चीनी ना खाएं तो इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं. कई तरह की शारीरिक समस्याओं से बचे रह सकते हैं.

चीनी बिल्कुल ना खाएं तो क्या कोई नुकसान नहीं होगा?

यदि आप बिल्कुल भी चीनी नहीं खाते हैं तो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा. मुख्य रूप से रिफाइंड वाइट चीनी, ब्राइन शुगर सभी अनहेल्दी हैं. कोई भी चीनी ऐसे ही डायरेक्ट तो खाता नहीं. इसका इस्तेमाल चाय, कॉफी, मीठे पकवानों, ड्रिंक्स आदि में करते हैं. ऐसे में आप चीनी का सब्सटीट्यूट भी ले सकते हैं जैसे खजूर, फल खाएं. इनसे नेचुरल शुगर प्राप्त होगा. ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म में होते हैं. हां, शहद, गुड़ वो लोग खा सकते हैं, जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जिन्हें डायबिटीज है, उन्हें तो गुड़, शहद, चीनी का सेवन नुकसान ही पहुंचाता है. ऐसे में बेहद ही सीमित मात्रा में इनका सेवन करें.

चीनी का अधिक सेवन दे सकता है कई रोग

आज के लोगों का खासकर युवाओं का खानपान पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है. कभी भी कुछ भी खाना, अनहेल्दी प्रॉसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स, अधिक कुकीज, पेस्ट्री, मिठाई आदि के सेवन से उनमें हार्ट संबंधित परेशानियां हो रही हैं. वजन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मोटापा, डायबिटीज होने का रिस्क रहता है.

एक दिन में कितना चीनी का इनटेक हो?

यदि आपको मीठा खाना बहुत पसंद है तो आप दिन भर में दो से तीन छोटे चम्मच चीनी का ही सेवन करें. इससे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. ये मात्रा सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए है, लेकिन जिन्हें डायबिटीज है, वो तो डाइट से चीनी, मीठी चीजें निकाल दें, वही उनके लिए सही है. अगर चीनी लेते भी हैं तो सिर्फ एक छोटा चम्मच डेली इनटेक हो. अगर अवॉएड कर सकें तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपकी सेहत के लिए. हार्ट, किडनी, डायबिटीज के मरीजों को हेल्दी डाइट, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत अधिक होती है. अगर ऐसे लोग शुगरी चीजें अधिक खाएंगे तो शरीर पर अधिक नेगेटिव असर होगा. शरीर में इंफ्लेमेशन की समस्या बढ़ सकती है. आप दो से तीन छोटा चम्मच शुगर ले सकते हैं.

