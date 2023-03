क्या होगा अगर कोई 15 दिन तक न खाए सब्जी? शरीर में कौन सी बीमारियां होंगी, डॉक्टर ने बताई सच्चाई

हाइलाइट्स सब्जियां न खाने वालों को हमेशा के लिए कॉन्स्टिपेशन, इरीटेबल बावेल डिजीज जैसी बीमारियां हो सकती है. डॉ. प्रियंका रोहतगी ने बताया कि ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए बल्कि इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए.

Effects of Not Eating Vegetables and Fruit: हमारा शरीर असंख्य चीजों से बना है. हमें जिंदा रहने के लिए हर रोज पोषक तत्वों की जरूरत होती है. हमारे शरीर में अपने आप भोजन नहीं बनता है. भोजन के लिए हमें अन्य चीजों पर निर्भर होना पड़ता है. हेल्दी लाइफ के लिए रोजाना हमें हर तरह के फूड की जरूरत होती है. अगर हमें रोजना कई हर तरह के पोषक तत्वों की प्राप्ति न हो तो हमें उन चीज की कमी होने लगती है. कुछ लोगों को हरी सब्जी खाने की आदत बहुत कम होती है. कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कई दिनों तक सब्जियां खाते ही नहीं है. यदि कोई व्यक्ति 15 दिनों तक सब्जियां न खाएं तो उसे शरीर में इतनी चीजों की कमी हो जाएगी कि उसे अस्पताल पहुंचाने की नौबत आ जाएगी.

अपोलो अस्पताल, बेंगलुरु में न्यूट्रिशन और डायटीशियन विभाग की प्रमुख चीफ क्लीनिकल डायटीशियन डॉ. प्रियंका रोहतगी ने न्यूज 18 से इस बारे में बात करते हुए बताया कि 15 दिनों तक सब्जियां न खाने का मतलब है कि उसके शरीर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और गंदा फैट जमा हो जाएगा. यानी उसके शरीर में विटामिंस और मिनिरल्स की भारी कमी हो जाएगी. इन कमियों के कारण भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

शरीर बन जाएगा बीमारियों का घर

डॉ. प्रियंका रोहतगी ने कहा कि हमें रोजाना बैलेंस डाइट लेने की जरूरत होती है. कुछ विटामिंस या मिनिरल्स ऐसे हैं जो अन्य विटामिन या मिनिरल्स की मौजूदगी में ही शरीर में एब्जोर्ब होते हैं. सब्जियां विटामिन ए, सी, ई, के और बहुत सारे मिनिरल्स जैसे पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के स्रोत होते हैं. अगर हम सब्जियां नहीं लेंगे तो हममें कई विटामिनों और मिनिरल्स की कमी हो जाएगी और हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा. अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हुई तो हमें स्कर्वी बीमारी हो जाएगी. विटामिन ए की कमी होने पर रतौंधी की बीमारी हो जाएगी. विटामिन के कमी होने पर नसें फटने लगेंगी और बॉडी से खून निकलने लगेगा. आयरन, कैल्शियम, आयोडीन की कमी होने पर एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस और ग्वॉटर जैसी बीमारियां होंगी. इसलिए किसी भी हाल में बिना सब्जी के रहना सही आइडिया नहीं है.

अस्पताल पहुंचने की नौबत

डॉ. प्रियंका रोहतगी ने कहा कि अगर कोई लगातार 15 दिनों तक बिना सब्जियों के रहे तो इसका बहुत ही घातक परिणाम सामने आएगा. ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से अस्पताल पहुंचाने की नौबत आ सकती है. शरीर में पानी की बहुत अधिक कमी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि कुछ यंग जेनरेशन के लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हुए कुछ दिनों तक ऐसा करते हैं. इससे भी बुरा काम यह करते हैं कि वे कई दिनों तक सिर्फ जंक फूड, फास्ट फूड खाकर रह जाते हैं. यंग एज में अगर सब कुछ हेल्दी है तो कुछ दिनों तक ऐसा करने से तत्काल कोई प्रभाव बेशक न दिखें लेकिन बाद में उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. उन्हें हमेशा के लिए कॉन्स्टिपेशन, इरीटेबल बावेल डिजीज जैसी बीमारियां हो सकती है. इसके साथ ही इंसुलिन का संतुलन बिगड़ जाएगा जिससे आगे जाकर डायबिटीज का शिकार होना पड़ेगा. जो व्यक्ति पहले से हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अगर वे एक सप्ताह भी बिना सब्जी के रहे तो उन्हें अस्पताल पहुंचना ही होगा. डॉ. प्रियंका रोहतगी ने बताया कि ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए बल्कि इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए.

इसे भी पढ़ें-आपकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है रागी, कैंसर को भी शरीर में फटकने नहीं देता, विज्ञान ने भी माना लोहा

इसे भी पढ़ें-क्या होगा जब कोई 15 दिनों तक सिर्फ दूध पीकर रहे? डॉक्टर ने कहा पूरा सिस्टम जाएगा हिल, जानें अन्य घातक परिणाम

Tags: Health, Health tips, Lifestyle