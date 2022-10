क्या है एसिड रिफ्लक्स? पाचन क्रिया के लिए है बहुत ही घातक, जानें इसके लक्षण और बचाव के तरीके

What is acid reflux how to Get Rid: पहले की अपेक्षा वर्तमान में हमारे खानपान का तौर-तरीका काफी बदल चुका है. हम अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना ही ऐसे कई पदार्थो का सेवन करते हैं जो हमारे लिए हानिकार हैं. बदली हुई जीवनशैली की वजह से हमें पेट में कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. इन्हीं समस्याओं में एक है एसिड रिफ्लक्स की समस्या. एसिड रिफ्लक्स एक तरह पाचन रोग है. इसमें पेट का अम्ल पित्त भोजन नली की परत में जलन पैदा करने लगता है.

क्या है एसिड रिफ्लक्स

दरअसल हमारे पेट के एंट्री पॉइंट में एक वॉल्व होता है यह रिंग मसल्स की बनी हुई होती है. इस रिंग को लोअर असॉफजियल स्फिंक्टर कहते हैं. जब हम खाना खाते हैं तो यह वॉल्व बंद हो जाता है, लेकिन अगर यह पूरी तरह से नहीं बंद होता या फिर बार बार खुलता और बंद होता रहता है तो इससे हमारे पेट में बनने वाला एसिड ईसॉफगस में चला जाता है और इससे हमारे सीने में जलन महसूस होने लगती है. इस जलन को हम हार्टबर्न के भी कहते हैं.

ओनली माय हेल्थ के अनुसार इस समस्या को हम एसिड रिफ्लक्स के नाम से जानते हैं. एसिड रिफ्लक्स की समस्या अगर आपको कभी कभार होती है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर यह आपको सप्ताह में दो से अधिक बार महसूस होती है तो आपको एसिड रिफ्लक्स डिसीज हो सकती है और आपको तुरंत एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए.

एसिड रिफ्लक्स को कैसे पहचानें (Symptoms of Acid Reflux)

एसिड रिफ्लक्स की समस्या में आपको कई तरह के सामान्य लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे…

हार्ट बर्निंग की समस्या

मुंह में खटे स्वाद वाले तरल पदार्थ का आना

ब्लोटिंग होना

दिन में कई बार डकार आना

गले में कुछ अटका हुआ महसूस करना

बार-बार हिचकियां आना

गले में खराश और ड्राई कफ होना

एसिड रिफ्लक्स से होने वाली अन्य बीमारियां

एसिड रिफ्लक्स देखने और सुनने में एक आम बीमारी लगती है लेकिन यह हमारे पाचन तंत्र के लिए काफी खराब है. इसकी वजह से हमारा भोजन ठीक से पच नहीं पाता और इससे हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है. एसिड रिफ्लक्स सिर्फ हमारी पाचन क्रिया को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि यह यह कई अन्य बीमारियों की वजह भी बन सकती है. इसके कारण अस्थमा, खांसी, फेफड़ों में सूजन और जलन और बोलने की समस्या हो सकती है.

एसिड रिफ्लक्स के कारण

एसिड रिफ्लक्स की समस्या सीधे तौर पर हमारी जीवनशैली और खानपान से जुड़ी है. हमारे खराब तौर तरीकों के वजह से हमें इसकी दिक्कत होती है. इसके होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे…

खाना खाने के बाद लेट जाना.

लंबाई, उम्र के हिसाब से अधिक वजन होना.

टमाटर, चॉकलेट, मिंट, प्याज, तीखे और फैटी फूड्स जैसे साइट्रस फूड खाना.

अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कॉफी या फिर चाय का अधिक मात्रा में सेवन करना.

स्मोकिंग भी एसिड रिफ्लक्स का कारण हो सकती है.

कई तरह की दवाइयों का सेवन करना.

क्या हैं इसके उपचार: एसिड रिफ्लक्स की समस्या को रोकने के लिए आपको अपनी जीवनशैली में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे. जैसे..

स्वच्छ और स्वस्थ आहार खाना.

तनाव न करना.

रात के समय पर्याप्त नींद लेना.

सोने से करीब दो घंटे पहले भोजन करना.

सर्दियों के मौसम में गाजर का भरपूर इस्तेमाल करना.

संभव हो तो प्रतिदिन दही का सेवन करें.

नारियल पानी का सेवन करें.

