सेहतमंद रहने के लिए रात में कितने बजे सोना है जरूरी, कितने घंटों की होनी चाहिए नींद, जानें सब कुछ

Best Time For Sleep: आमतौर पर सात से नौ घंटे की नींद लेना सेहत के लिहाज से सही माना जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम इतना तो सो ही लिया जाए. लेकिन, आजकल की लाइफस्टाइल में लोग देर रात तक जागते हैं और तकरीबन आधा दिन तक सोते रहते हैं. ज्यादातर लोग नींद को पूरा करने (Best time to sleep) पर फोकस करते हैं, लेकिन समय पर ध्यान नहीं देते हैं.

दरअसल, व्यक्ति की आयु, काम करने का तरीका और नींद का पैटर्न ये सभी चीजें नींद के समय को प्रभावित कर सकती हैं, जिसकी वजह से कई बार सोने और उठने का समय सभी के लिए अलग हो सकता है. लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सोने का सही समय क्या हो सकता है. तो आइए वेरी वेल हेल्थ डॉट कॉम के अनुसार जानते हैं इस बारे में.

सोने का सही समय क्या हो?

वैसे तो नार्मल तौर पर ये ही माना जाता है कि 7 से 9 घंटे सोना बेहतर होता है, लेकिन सोने का सही समय हर उम्र के लोगों के लिए अलग हो सकता है. टीनेजर्स के लिए लगभग रात 9 से 10 बजे के बीच का समय सही रहता है. तो वहीं एडल्ट्स के लिए सोने का बेस्ट टाइम रात को 10 से 11 के बीच माना जाता है. इतना ही नहीं बच्चों को भी आपको 7 से 9 बजे के बीच में सुला देना चाहिए. बेहतर नींद के लिए सोने और जागने का समय वीक एंड्स पर भी सही बनाये रखना बहुत जरूरी है.

कितने घंटों की होनी चाहिए नींद?

हर किसी उम्र के व्यक्ति और बच्चों के लिए नींद लेने की अवधि भी अलग हो सकती है, जिसके अनुसार शिशु के लिए 12 से 15 घंटे की नींद, टॉडलर्स के लिए दिन में कुल मिलाकर 11 से 14 घंटे की नींद, प्रीस्कूलर्स बच्चों के लिए 10 से 13 घंटे की नींद और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दिन में कुल मिलाकर 9 से 11 घंटे की नींद जरूर पूरी होनी चाहिए.

वहीं, टीनएज की अगर बात करें तो 8 से 10 घंटे की नींद लेना उनके लिए बेहतर होता है. इसके साथ ही युवाओं के लिए 7 से 9 घंटे की नींद और बुजुर्गों के लिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है.

