Best Way To Take Thyroid Medication: वर्तमान समय में थायराइड की समस्या तेजी से बढ़ रही है. बड़ी संख्या में युवा इस परेशानी की चपेट में आ रहे हैं. थायराइड हमारे गले में एक ग्लैंड होती है, जिसका काम ट्राईआयोडोथायरोनिन (T3) और थायरोक्सिन (T4) नामक हार्मोन रिलीज करना होता है. जब शरीर में ये दोनों हॉर्मोन्स कम या ज्यादा हो जाएं, तब थायराइड की समस्या पैदा हो जाती है. थायराइड की परेशानी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है. इसके लिए डॉक्टर दवाई देते हैं. दवा अगर सही समय पर ली जाए, तो थायराइड को कंट्रोल करने में आसानी होती है. आज आपको बताएंंगे कि थायराइड की दवा लेने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है.

नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रीवेंटिव हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर सोनिया रावत के मुताबिक थायराइड के मरीजों को सुबह उठने के तुरंत बाद खाली पेट दवा लेनी चाहिए. सुबह-सुबह दवा लेने से यह अच्छी तरह बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है. दवा लेने के बाद करीब 30 मिनट तक कुछ नहीं खाना चाहिए. इसके बाद ही ब्रेकफास्ट करना चाहिए. यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दवा रोज एक ही समय पर लें. इससे थायराइड कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी और आपको परेशानी नहीं होगी. थायराइड के कुछ मरीजों को दिन में दो बार दवा दी जाती है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए.

किन वजहों से बढ़ सकता है थायराइड?

डॉ. सोनिया रावत कहती हैं कि शरीर में शरीर में आयोडीन की कमी होने से थायराइड बढ़ सकता है. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, फैमिली हिस्ट्री व जेनेटिक कारणों से भी यह परेशानी हो सकती है. पोस्टपार्टम इन्फ्लेमेशन की वजह से थायराइड बढ़ सकता है. इसके अलावा कई बार लोग अन्य बीमारियों की दवा लेते हैं, जिनमें मौजूद तत्व थायराइड बढ़ा देते हैं. आमतौर पर 60 साल की उम्र के बाद थायराइड की समस्या होने का खतरा ज्यादा होता है. महिलाओं को थायराइड को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह परेशानी महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है.

इन तरीकों से कंट्रोल करें थायराइड

– हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं

– प्रतिदिन खूब एक्सरसाइज करें

– आयोडीन से भरपूर डाइट लें

– रोज 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद लें

– समय-समय पर चेकअप कराएं

– डॉक्टर द्वारा दी गई दवा समय से लें

