क्या है डेंटल एंग्जाइटी, जानें कैसे पाएं इससे छुटकारा

How To Get Rid Of Dental Anxiety – दांत में दर्द हो या रुटीन चेकअप, दांतों से संबंधित किसी भी समस्‍या के लिए डेंटिस्‍ट के पास जाना ही पड़ता है. लेकिन कई लोग डेंटिस्‍ट के पास जाने और इलाज कराने से डरते हैं. उन्‍हें डेंटिस्‍ट के नाम से ही एंग्‍जाइटी होने लगती है. लोगों की इसी समस्‍या को डेंटल एंग्‍जाइटी के नाम से जाना जाता है. डेंटल एंग्‍जाइटी होने पर व्‍यक्ति के पेट में दर्द, घबराहट और सांस फूलने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. ये एक सामान्‍य समस्‍या है जो 36 प्रतिशत पॉपुलेशन को प्रभावित करती है. डेंटल एंग्‍जाइटी किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है लेकिन ये महिलाओं में अधिक देखी जाती है. इस एंग्‍जाइटी का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता इसे दूर करने के लिए सेल्‍फ मोटिवेट होना बेहद जरूरी है. चलिए जानते हैं इन टिप्‍स के जरिए डेंटल एंग्‍जाइटी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है.

डेंटिस्‍ट से करें बात

कई लोग डॉक्‍टर से बात करने में संकोच करते हैं जिस वजह से उन्‍हें एंग्‍जाइटी होने लगती है. हेल्‍थलाइन के अनुसार पेशेंट्स को डॉक्‍टर से किसी बात का संकोच नहीं करना चाहिए. डेंटल एंग्‍जाइटी को कम करने के लिए जरूरी है कि डेंटिस्‍ट से खुलकर बात की जाए. ऐसा करने से डर पर काबू पाया जा सकता है. साथ ही ट्रीटमेंट की प्रक्रिया को समझना भी आसान हो सकता है.

ब्रीदिंग एक्‍सरसाइज

डेंटल एंग्‍जाइटी होने पर गहरी सांस लेने से दिमाग को शांत किया जा सकता है. ब्रीदिंग एक्‍सरसाइज करने से ट्रीटमेंट के दौरान होने वाले तनाव को कम किया जा सकता है. इस एक्‍सरसाइज को करने के लिए आंखें बंद करें और धीरे-धीरे नाक से सांस ले और कुछ सेकंड के लिए सांस को रोकें. फिर धीरे से सांस को छोड़ दें. ऐसा कई बार दोहराने से आराम मिलेगा.

मेडिटेशन करें

कई लोगों को डॉक्‍टर के पास बैठने से ही एंग्‍जाइटी फील होने लगती है. दिमाग को शांत करने और तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लिया जा सकता है. इससे जागरुकता बढ़ेगी और मांसपेशियों को आराम मिलेगा. इसे करने के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं और किसी एक जगह ध्‍यान केंद्रित करें. ऐसा करने से मन शांत और तनावमुक्‍त हो जाएगा.

पुरानी यादों के बारे में सोचें

कई लोगों को डेंटिस्‍ट की चेयर पर बैठते ही दर्द और बुरे विचार दिमाग में आने लगते हैं. ऐसे में दर्द के बारे में न सोचकर पुरानी यादों को मन में लाएं. ऐसे पल के बारे में सोचना चाहिए जिसे सोचकर आपको हंसी आ जाए या मन खुश हो जाए. इससे दिमाग को शांत करने में आसानी हो सकती है.

