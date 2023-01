वायरल के बाद कितने दिनों तक रहती है खांसी? इम्यूनिटी से जुड़ा है कनेक्शन, डॉक्टर से जानें बचाव का तरीका

हाइलाइट्स वायरल के बाद खांसी पूरी तरह ठीक होने में 18 दिन लग सकते हैं. संक्रमण को ठीक करने का बॉडी का यह एक नेचुरल तरीका है.

Why Cough Does Not End Quickly After Viral: अक्‍सर ये देखने को मिलता है कि बच्‍चे या बड़ों को वायरल फीवर होता है और साथ ही खांसी सर्दी भी शुरू हो जाती है. तीन से चार दिनों में वायरल फीवर तो खत्‍म हो जाता है लेकिन खांसी और सर्दी जाने का नाम नहीं लेती. इसके लक्षण हमें लंबे समय तक परेशान करते रहते हैं. खांसी और सर्दी की परेशानी को दूर करने के लिए कफ सीरप या दवाओं की भी मदद लेने लगते हैं. इसके बावजूद कई हफ्तों तक ये जाते नहीं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वायरल के बाद खांसी और सर्दी क्‍यों हो जाती है और इन्‍हें ठीक होने में कितना समय लग सकता है.

कितने दिनों तक रहती है खांसी?

पीडियाट्रिशियन डॉ. छाया शाह ने अपने इंस्‍टाग्राम पर एक वीडियो पोस्‍ट किया है जिसमें उन्‍होंने पोस्‍ट वायरल खांसी और सर्दी के बारे में विस्‍तार से बताया है. उन्‍होंने इस सवाल के जवाब में बताया कि दरअसल वायरल के बाद खांसी पूरी तरह ठीक होने में 18 दिन भी लग जाए तो ये सामान्‍य बात है. इसे पोस्‍ट नीजल ड्रिप या पोस्‍ट वायरल कफ के नाम से जाना जाता है. यह दरअसल डिजीज के खिलाफ बॉडी का अपना डिफेंस सिस्‍टम कहा जा सकता है. उन्‍होंने बताया कि इसे ठीक करने के लिए हमें एंटी बायोटिक की जरूरत नहीं होती क्‍योंकि ये वायरल के संक्रमण को पूरी तरह से हटाने का बॉडी का अपना एक नेचुरल तरीका है.

खांसी को ठीक होने में क्‍यों लगता है इतना वक्‍त?

वायरल के बाद खांसी के कई दिनों तक रहने की दो वजहें हैं. पहली वजह है कि जब आप किसी संक्रमण की चपेट में आते हैं तो इससे आपकी स्‍वांस नलिका का पूरा सिस्‍टम काफी सेंसेटिव हो जाता है. इस सेंसिटिविटी को पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा वक्‍त लगता है. इस समय अगर धूल या किसी बाहरी चीज से कोई संपर्क हो तो ये ट्रिगर का काम करता है और इम्‍यून सिस्‍टम रिस्‍पॉन्‍स एयरवेज में कफ का निर्माण करने लगता है.

दूसरी वजह नाक में म्‍यूकस का बनना. दरअसल, संक्रमण या धूल आदि से बचाने के लिए बॉडी नाक के अंदर म्‍यूकस का निर्माण करती है. इस म्‍यूकस प्रोडक्‍शन को भी अपना काम पूरा करने में थोड़ा वक्‍त लगता है. यही वजह है कि वायरल ठीक होने के बाद भी सर्दी और खांसी की समस्‍या लंबे समय तक रहती है. जो एक सामान्‍य बात है.

