स्कैल्प एक्ने से हैं परेशान तो यहां जानिए इसके कारण, बचाव और इससे राहत पाने के आसान उपाय

हाइलाइट्स हेयर स्कैल्प पर गंदगी और पसीने के कारण एक्ने की समस्या हो सकती है. स्कैल्प एक्ने से हेयरफॉल और हेयर इंफ्लेमेशन की परेशानी बढ़ जाती है. बालों को साफ रखने और हेल्दी फूड का सेवन करने से स्कैल्प एक्ने से छुटकारा मिल सकता है.

Causes and preventive measures for Scalp acne –चेहरे पर एक्ने आम बात है, लेकिन आजकल बढ़ते प्रदूषण और लापरवाही के चलते स्कैल्प एक्ने की समस्या भी आम हो चली है. ये समस्या स्कैल्प पर डेड स्किन सैल्स और सेबम जमा होने के कारण होती है जिससे हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं. स्कैल्प एक्ने बालों की हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, साथ ही बालों को कमजोर और बेजान भी बना सकता है. स्कैल्प पर व्हाइटहेड्स या छोटे दाने होने पर सावधान हो जाएं और इनके ट्रीटमेंट के लिए प्रयास करें. इससे निपटने के लिए डॉक्टर अक्सर सैलिसिलिक एसिड, बेंजोयल पेरोक्साइड और सिक्लोपीरॉक्स युक्त दवाईयां रिकमेंड करते हैं. इसके अलावा परेशानी बढ़ने पर स्टेरॉइड इंजेक्शन और दूसरी दवाईयां भी ली जाती हैं. आइए जानते हैं, किन कारणों से स्कैल्प एक्ने की समस्या होती है :

मेडिकल न्यूज टुडे डॉट कॉम के अनुसार स्टडीज से पता चलता है की व्यक्ति द्वारा लिए गए फूड आइटम्स से स्कैल्प की सेहत प्रभावित होती है, जैसे की शुगरी कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन स्कैल्प एक्ने का कारण बनता है.

स्कैल्प में गंदगी, पसीना या ऑयल जमा होना और टाइट हेलमेट पहनना भी हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करता है जिससे एक्ने होने की संभावना बढ़ जाती है.

अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन की मानें तो अनसूटेबल शैम्पू, कंडीशनर या हेयर स्प्रे के इस्तेमाल से स्कैल्प पर पिंपल्स और एक्ने हो सकता है.

फंगस, माइट्स, यीस्ट और अलग अलग बैक्टीरिया स्कैल्प एक्ने का कारण बन सकते हैं.

स्कैल्प एक्ने बाल झड़ने और हेयर इंफ्लेमेशन का कारण बन सकता है. ऐसे में परेशानी बढ़ने से पहले इसके बचाव और राहत के कुछ टिप्स अपनाएं जा सकते है. आइए जानते हैं,

स्कैल्प एक्ने से बचने के उपाय :

हल्के और आरामदायक हेलमेट ही पहनें, जिससे स्कैल्प सांस ले सके और एक्ने की समस्या ना हो.

एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के बाद हेयर वॉश कर लें और बालों को गीला या गंदा ना छोड़ें.

बालों पर ज्यादा ट्रीटमेंट करने से बचें और ज्यादातर नैचुरल प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें.

हेल्दी स्कैल्प के लिए हेल्दी डाइट का सेवन करें, जो बालों से लेकर स्कैल्प तक को अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचा सके.

अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग हेयर ट्रीटमेंट होते हैं जो स्कैल्प को सेहतमंद रखते हैं. अपना स्किन टाइप समझकर उसके हिसाब से बालों की देख रेख करें.

ये भी पढ़ें: Happy Street: बोकारो की ‘हैप्पी स्ट्रीट’ में जाकर सेहतमंद हो रहे लोग, जानिए कैसे

ये भी पढ़ें: किडनी में इंफेक्शन से खतरनाक हो सकता है परिणाम, इन लक्षणों से पहचान कर करें इलाज

Tags: Health, Lifestyle