मॉर्निंग वॉक से पहले ब्रेकफास्ट करना चाहिए या नहीं? क्या है सुबह की सैर का सही तरीका, क्या-क्या है फायदे

हाइलाइट्स मॉर्निंग वॉक के दौरान लगातार पानी पीते रहें. इससे हाइड्रेट रहेंगे ओर शरीर को जरूरी एनर्जी मिलती रहेगी. ऐसा कपड़ा पहने जो स्किन से पसीना को सोखें.

Best Way to Morning Walk: मॉर्निंग वॉक अपने आप में कई बीमारियों की दवा है. मॉर्निंग वॉक के इतने फायदे हैं कि आप शायद ही कभी बीमार पड़े. मॉर्निंग वॉक से हार्ट संबंधी बीमारियों का जोखिम एकदम कम हो जाता है. वहीं ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है. सुबह की सैर से दिन भर दिमाग में ताजगी और एनर्जी बरकरार रहती है. कई अध्ययनों में कहा जा चुका है कि मॉर्निंग वॉक करने से लाइफस्टाइल से संबंधित कई बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है. हालांकि मॉर्निंग वॉक अधिकांश लोग करते हैं लेकिन इसका सही तरीका नहीं जानते. कई लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि मॉर्निंग वॉक करने से पहले नाश्ता करना चाहिए या नहीं. वहीं कई लोगों को यह पता नहीं है कि मॉर्निंग वॉक से पहले पानी पीना चाहिए या नहीं. अगर आपको भी नहीं पता कि सुबह की सैर का सही तरीका क्या है, तो यहां आप इसे आसानी से जान सकते हैं.

मॉर्निंग वॉक से पहले ब्रेकफास्ट

हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो यह जानना भी जरूरी है कि मॉर्निंग वॉक से पहले ब्रेकफास्ट करने से मेटाबोलिज्म बूस्ट होगा या नहीं और इससे वजन कम करने में कितना फायदा मिलेगा. हालांकि कुछ रिसर्च में दावा किया गया है कि मॉर्निंग वॉक के दौरान अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं या खाली पेट सुबह की सैर पर जाते हैं तो इससे ज्यादा कैलोरी बर्न होगी और शरीर से ज्यादा चर्बी गलेगी. लेकिन एक अन्य रिसर्च में कहा गया है कि मॉर्निंग वॉक से पहले ब्रेकफास्ट करें या न करें यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका शरीर किस तरह से सुबह की सैर के लिए एडजस्ट है. यदि आपका बिना ब्रेकफास्ट किए मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप थक जाते हैं, बहुत परेशानी होती है तो हल्का नाश्ता करना जरूरी है. लेकिन यदि ब्रेकफास्ट नहीं करने से आपके पेट पर कोई असर नहीं होता है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं. हालांकि बेहतर यही रहता है कि मॉर्निंग वॉक से पहले आप हल्का नाश्ता कर लें. इसमें आप एक केला या कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं. हैवी नाश्ता न करें. लेकिन जब आप सुबह की सैर से वापस आएं तो हैवी नाश्ता जरूर करें. इसके साथ ही पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है.

मॉर्निंग वॉक का सही तरीका

1. सही कपड़े का चयन करें-मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले रात में अपने कपड़े को अलग कर लें. ऐसा कपड़ा पहने जो स्किन से पसीना को सोखें. हल्का कॉटन का कपड़ा पहनें ताकि स्किन संबंधी कोई एलर्जी न हो. मॉर्निंग वॉक के दौरान मौजें न पहनें तो बेहतर हैं.

2. हरियाली वाली जगह पर जाएं-सुबह में ऐसी जगहों का चयन करें जहां ज्यादा हरियाली और पेड़-पौधा है. वॉक के दौरान सिर्फ पैदल ही न चलें बल्कि बीच-बीच में पेड़ पर लटक भी जाएं, थोड़ा रनिंग भी कर लें, पड़ोसियों से बातचीत भी करें. अगर योगा, मेडिटेशन करें तो और बेहतर है.

3. सामाजिक मेल-जोल-मॉर्निंग वॉक के दौरान आसपास के लोगों से सामाजिक मेलजोल बढ़ाएं. एक-दूसरे से बातचीत करने में सकारात्मकता का संचार होगा इससे हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा और आप दिनभर खुश रहेंगे. इसलिए अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए भी वॉक कर सकते हैं.

4. लगातार पानी पीते रहें-मॉर्निंग वॉक के दौरान लगातार पानी पीते रहें. इससे हाइड्रेट रहेंगे ओर शरीर को जरूरी एनर्जी मिलती रहेगी.

5. वॉर्म अप करें-सुबह की सैर से पहले ग्राउंड में पहले 5 मिनट के लिए वार्म अप करें. वार्म अप करने से वॉक के लिए शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और आपका शरीर तैयार हो सकेगा.

इसे भी पढ़ें-इस सेज की चाय के बारे में जानते हैं आप? पीने से नाश हो जाती है 5 बड़ी बीमारियां, जानें हैरान करने वाले फायदे

इसे भी पढ़ें-त्वचा को 16 साल का बना देगी यह एक चीज? महिलाओं वाली कई बीमारियों का भी होगा अंत, हर दिन बना सकते हैं इसे

Tags: Health, Health tips, Lifestyle