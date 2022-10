Ways to Drink Water : क्या आपके पानी पीने का तरीका सही है? जानें कितना Water बॉडी के लिए है जरूरी

हाइलाइट्स सुबह में उठते ही एक गिलास पानी पी लें. इसके साथ ही रात में सोने से पहले भी एक गिलास पानी पी लें आप जितना अधिक खाना खाएंगे, उतना ही अधिक आपको पानी की जरूरत होगी.

Right way to drink water: “पानी बिन सब सून.” या जल ही जीवन है जैसे मुहावरे का मतलब हर कोई जानता है. हर कोई यह भी समझता है कि पानी नहीं पीएंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा. लेकिन अधिकांश लोग इसे समझते तो हैं पर इसका पालन नहीं करते. ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें जब प्यास लगती तभी पानी पीते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है. पानी की हमारे शरीर में कई तरह की भूमिका है. कई अंग पानी से बने होते हैं. पानी ब्लड प्रेशर से लेकर, कोशिकाओं की हेल्थ, शरीर के तापमान, जोड़ों को घर्षण रहित बनाने में अपनी भूमिका निभाता है. यह शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करता है. अगर थोड़ी भी प्यास लग जाए तो शरीर में हलचल मचने लगती है. जो लोग पानी पीते भी हैं, वे कभी भी पानी को पी लेते हैं या गलत तरीके से पीते हैं. यदि आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो इन आसान तरीकों के बारे में जरूर जानिए.

कितना पानी पीना चाहिए

हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमें एक दिन में कितना पानी पीने की जरूरत है. हालांकि इसका कोई सिद्ध प्रमाण नहीं है लेकिन अमेरिकन एकेडमी ऑफ मेडिसीन ने पुरुषों को 3.7 लीटर पानी रोजाना पीने की सलाह दी है. वहीं महिलाओं को 2.7 लीटर पानी रोजाना पीने को कहा गया है.

इस तरीके से पीएं पानी

खाने से पहले पानी- अगर आप रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहते हैं तो प्रत्येक भोजन से पहले एक गिलास पानी जरूर पीएं. इससे आप खाना खाने के बाद ज्यादा पानी पी सकेंगे. अगर दिन में आप तीन बार पानी पीते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप करीब 1 लीटर पानी अतिरिक्त पी रहे हैं. इससे दिन भर की खुराक पूरी होगी.

अगर आप काम कर रहे हैं. ऑफिस में हैं या बाहर ही काम कर रहे हैं तो हर एक घंटे के बाद एक गिलास पानी जरूर पीएं. यानी अगर आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है तो आप इस तरह हर एक घंटे के हिसाब से करीब 2 लीटर पानी पी लेंगे. ज्यादा खाना – ज्यादा पानी -आप जितना अधिक खाना खाएंगे, उतना ही अधिक आपको पानी की जरूरत होगी. यानी अगर आपको पर्याप्त पानी पीने की आदत नहीं है तो जल्दी-जल्दी लेकिन थोड़ा-थोड़ा खाना खाएं. इससे आपको ज्यादा पानी की जरूरत होगी और आपके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होगा.

ज्यादा फल-सब्जी खाएं-फल और सब्जी में अत्यधिक मात्रा में पानी मौजूद रहता है. यदि आप वैसे कम भी पानी पीते हैं और फल सब्जियों का सेवन ज्यादा करते हैं तो आपको इनसे पानी की जरूरत पूरी हो जाएगी.

