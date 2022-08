डायरिया होने पर क्या होना चाहिए रोगी का आहार? जानिए किन चीजों का करें परहेज

हाइलाइट्स योग और आसान भी दस्‍त में देते हैं आराम. दस्‍त लगने पर अधिक मसालेदार भोजन से करें परहेज. साफ-सफाई और आराम है दस्‍तरोगियों के लिए जरूरी.

What Food To Avoid In Diarrhea – एक-दो बार दस्‍त होना सामान्‍य है लेकिन अगर पांच से छह बार वॉशरूम जाना पड़ जाए तो हालत खराब हो सकती है. बार-बार दस्‍त होने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है जिससे डिहाइड्रेशन की समस्‍या हो सकती है. दस्‍त की समस्‍या एलर्जी, फूड पॉइजनिंग, इरिटेबल वाउल सिंड्रोम जैसी वजह से भी हो सकती है. डाइट और डायरिया का एक-दूसरे के साथ डायरेक्‍ट कनेक्‍शन होता है. उचित खान-पान की सही जानकारी न होने से कई बार दस्‍त दवाओं के सेवन के बाद भी बंद नहीं होते हैं. इसलिए दस्‍त के दौरान खान-पान कैसा होना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है. दस्‍त के दौरान कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो डाइजेस्टिव सिस्‍टम में सुधार कर दस्‍त को रोकने में मददगार हो सकते हैं. वहीं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिन्‍हें दस्‍त के दौरान खाने से बचना चाहिए.

हेल्‍थलाइन के मुताबिक डायरिया होने पर शरीर काफी कमजोर हो जाता है जिसे ठीक करने के लिए दवाओं के साथ प्रॉपर डाइट लेना जरूरी होता है. दस्‍त में बीआरएटी फूड सबसे ज्‍यादा महत्‍वपूर्ण होता है. बीआरएटी का मतलब है बनाना, राइस, एप्‍पल और टोस्‍ट. ये फूड ब्‍लैंड होते हैं जिससे डाइजेस्टिव सिस्‍टम को आराम मिलता है. इनमें बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं जो स्‍टूल को फर्म-अप करने में मदद करते हैं. दस्‍त की समस्‍या होने पर न खाने योग्‍य फूड आइटम्‍स की लिस्‍ट काफी लंबी है, जिन्‍हें अवॉइड करना ही बेहतर होगा. ये ऐसे फूड आइटम्‍स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्‍टम को बिगाड़ सकते हैं और दस्‍त की समस्‍या को बढ़ा सकते हैं.





दस्‍त में न करें इनका सेवन

– दूध और डेयरी उत्‍पाद

– फ्राइड, फैटी, ऑयली फूड्स

-मिर्च व मसालेदार भोजन

– डिब्‍बा बंद खाद्य पदार्थ

– कच्‍ची सब्जियां

– चटनी

– मक्‍का

– सिट्रस फ्रूट्स

– चावल, मैदा

– मटर, काबुली चना, उड़द की दाल

– पाइनएप्‍पल, चेरीज, अंगूर, कटहल

– बीन्‍स

-एल्‍कोहल

– कॉफी व सोडा

– अधिक नमक

– फास्‍टफूड

दस्‍त में करें इनका सेवन

– दलिया

– खिचड़ी

– मूंग और मसूर की दाल

– परवल, लौकी, तोरई, करेला और मौसमी सब्जियां

– केला, जामुन, अनार और सेव का जूस

लाइफस्‍टाइल में करें बदलाव

– हाथों को साबुन से धोकर खाना खाएं

– लंबे वक्‍त तक पेट को खाली न रखें

– रात में समय पर सोएं

– एक्‍सरसाइज से परहेज करें

– स्‍मोकिंग करने से बचें

– ज्‍यादा से ज्‍यादा आराम करें

