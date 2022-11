हाइलाइट्स प्रदूषण और स्‍मोक भी जुकाम और एलर्जी की वजह हो सकता है. स्‍टीम की मदद से आप आसानी से अपने बंद नाक को खोल सकते हैं.

What To Add In Steam For Cold: बदलते मौसम में हेल्‍थ को लेकर कई तरह की समस्‍याएं होने लगती हैं. खासतौर पर इस मौसम में सर्दी जुकाम होना आम है. कफ की समस्‍या और एलर्जी, इंफेक्‍शन नाक बंद हो जाना बच्‍चों में ही नहीं, बड़ों के लिए भी परेशानी बन जाता है. प्रदूषण और स्‍मोक भी जुकाम और एलर्जी की वजह हो सकता है. ऐसे में अगर आप जुकाम और एलर्जी को दूर करने के लिए घरेलू उपाय ढूंड रहे हैं तो स्‍टीम लेने से बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता. यहां हम आपको बताते हैं कि आप स्‍टीम में ऐसी क्‍या चीजें डालें, जो जुकाम और एलर्जी को दूर करने में काफी असरदार हों.

इन चीजों से तैयार करें स्टीम वॉटर

अगर आप स्‍टीम की मदद से तुरंत एलर्जी और जुकाम से निजात पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए एक लीटर पानी, एक चम्‍मच अजवाइन, 10 से 15 तुलसी की पत्तियां, दो टुकड़ा हल्दी, कुछ पुदीने की पत्तियां.

इस तरह बनाएं स्‍टीम वॉटर

एक भगौने में पानी को उबाल लें. अब इसमें सभी सामग्रियों को डाल दें और भगौने को ढंक दें. अब 5 मिनट तक पानी को फिर से उबालें. जब यह अच्‍छी तरह से उबलने लगे तो गैस को बंद कर दें.

इस तरह लें स्‍टीम

एक बड़ा और मोटा टॉवल लें और उसे सिर के ऊपर ओढ़ लें. अब बर्तन को टेबल पर रखें और टॉवल से चेहरा और बर्तन ढंक लें. इस तरह एक ही तौलिए के नीचे आपका चेहरा और पानी का बर्तन दोनों रहेगा. ऐसा करने से स्‍टीम केवल चेहरे पर आएगा और बाहर नहीं जाएगा. इस बात का ख्‍याल रखें कि चेहरे और बर्तन के बीच थोड़ी दूरी हो, ताकि चेहरा जले नहीं. अब आप एक मिनट का ब्रेक लेकर स्‍टीम लेते रहें. इस दौरान आप मुंह और नाक से एक-एक कर गहरी सांस लें, जिससे स्‍टीम अंदर तक जाए. ऐसा करने से आपका जुकाम और एलर्जी दोनों गायब हो जाएगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

