बहुत अधिक ऑयली खाना खाने के बाद क्या करें? इससे उबरने के 7 तरीके

हाइलाइट्स ऑयली खाने को पचाने के लिए गर्म पानी पिएं. ऑयली खाना डाइजेस्टिव सिस्‍टम को कर सकता है वीक. खाने के बाद बॉडी को डिटॉक्‍स करना जरूरी होता है.

How To Over Come After Eating Too Much Oily Food- फ्रेंच फ्राइज, फ्रिटर्स और फ्राइड चिकन जैसे टेस्‍टी व्‍यंजन देखकर किसी का भी मन मचल सकता है. ये फूड टेस्‍ट में जितने अच्‍छे लगते हैं उतना ही हेल्‍थ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. इनमें सोडियम, सेचुरेटेड फैट और ट्रांसफैट अधिक मात्रा में होते हैं जो कोलेस्‍ट्रॉल लेवल, हाई बीपी और वजन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. अधिक मात्रा में ऑयली फूड का सेवन डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्‍लम को भी बढ़ा सकता है. ऑयली फूड खाने के बाद बॉडी सुस्‍त और थका हुआ महसूस करती है जिस वजह से गैस और एसिडिटी हो जाती है. ऑयली खाना खाने के बाद जरूरी है कि एक्‍स्‍ट्रा कैलोरी को घटाया जाए साथ ही ऑयल से होने वाले नुकसान को कंट्रोल किया जाए. चलिए जानते हैं ऑयली खाना खाने के बाद किस प्रकार बॉडी को डिटॉक्‍स किया जाए.

गर्म पानी का सेवन

ऑयली खाना खाने के बाद बॉडी को डिटॉक्‍स करना जरूरी होता है. इसके लिए पानी एक बेहतर तरीका हो सकता है. हरजिंदगी डॉट कॉम के अनुसार दिन में कम से कम 8 से 9 गिलास पानी पीने से बॉडी के सारे टॉक्सिन पदार्थ बाहर निकल जाते हैं. ऑयली खाना खाने के बाद हल्‍का गर्म पानी का सेवन करना चाहिए इससे गले और पेट में जमी चिकनई को बाहर निकलने में मदद मिलती है.

नींबू पानी देगा आराम

दिन की शुरुआत नींबू पानी से करें. एक गिलास हल्‍के गर्म पानी में एक चम्‍मच नींबू का सर डालकर पीना चाहिए. नींबू मिला गर्म पानी बॉडी को बहुत जल्‍दी और गहराई से डिटॉक्‍स करता है.

पेट को दें आराम

ज्‍यादा तला-भुना और चिकनाई वाला खाना खाने से डाइजेस्टिव सिस्‍टम ठीक ढंग से काम नहीं करता. डाइजेस्टिव सिस्‍टम को सुधारने और आंतरिक शरीर को थोड़ा आराम देने के लिए कुछ दिन हैवी खाने से परहेज किया जा सकता है. हल्‍का भोजन करने से पेट को आराम मिलेगा और डाइजेस्टिव सिस्‍टम भी बेहतर बनेगा.

पर्याप्‍त नींद लेना है जरूरी

बॉडी को डिटॉक्‍स करने के लिए प्रॉपर नींद लें. खासकर हैवी और ऑयली खाना खाने के बाद अक्‍सर नींद बहुत आती है. खाना जब थोड़ा सा डाइजेस्‍ट हो जाए तक पर्याप्‍त नींद ले सकते हैं. इससे मूड अच्‍छा होगा और ऑयली फूड का हैंगओवर भी कम हो जाएगा.

करें वॉक

ऑयली खाना खाने के बाद वॉक पर जरूरी जाएं. हैवी खाने के आधे घंटे बाद वॉक पर जाया जा सकता है. इससे खाने को पचाने में मदद मिलेगी. ऑयली फूड खाने के बाद तेज वॉक की जा सकती है.

खाएं फल और सब्जियां

फल और सब्जियों में भरपूर मात्रा में विटामिन, फाइबर और मिनरल होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं. फल और सब्जियों के सेवन से कब्ज की समस्‍या से भी छुटकारा मिल सकता है.

खाने में शामिल करें प्रोबायोटिक्‍स

जो लोग नियमित रूप से प्रोबायोटिक्‍स का सेवन करते हैं उन्‍हें कभी भी डाइजेशन प्रॉब्‍लम नहीं होती. प्रोबायोटिक्‍स लेने से आंत बेहतर होती है. इसके लिए दूध, दही और छाछ को डाइट में शामिल किया जा सकता है.

यह भी पढ़ेंः क्या हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों से घट रहा जिम का क्रेज? जानें हकीकत

<“outbrain_widget_0″ class=”OUTBRAIN” data-src=”https://hindi.news18.com/news/lifestyle/health-surprising-benefits-and-effects-of-prebiotic-foods-on-body-in-hindi-pra-4522819.html” data-widget-id=”AR_25″ data-ob-mark=”true” data-browser=”chrome” data-os=”win32″ data-dynload=”” data-idx=”0″>

<“OUTBRAIN” data-src=”https://hindi.news18.com/news/lifestyle/health-surprising-benefits-and-effects-of-prebiotic-foods-on-body-in-hindi-pra-4522819.html” data-widget-id=”AR_25″ data-ob-mark=”true” data-browser=”chrome” data-os=”win32″ data-dynload=”” data-idx=”0″>

Tags: Health, Healthy food, Lifestyle