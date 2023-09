हाइलाइट्स सीरियस चोट हो तो तुरंत डॉक्‍टर के पास जाएं और अधिक हिलें नहीं. चोट लगे तो तुरंत कमर पर आइस पैक लगाएं और इससे सेंक लगाते रहें.

Home remedies for Back Pain Due To Fall Down: कभी-कभी हम बिना देखे चलते रहते हैं और सामने गड्ढा आया और वहीं जमीन पर गिर पड़ते हैं. गिरने की वजह से कमर में कई बार तेज मोच आ जाती है और दर्द होने लगता है. ऐसे में अगर चोट सीरियस है तो तुंरत डॉक्‍टर के पास जाना सबसे अच्‍छा होता है, लेकिन अगर यह महसूस हो रहा है कि यह छोटा-मोटा चोट है और इसे घर पर रहते हुए ठीक किया जा सकता है. कुछ बातों को ध्‍यान में रखकर आप दर्द से राहत पा सकते हैं.

हेल्‍थलाइन के मुताबिक, दरअलस, कमर में लगी चोट को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होता. सीरियस चोट लगने पर स्‍पाइन, लिगामेंट या सॉफ्ट टीश्‍यू टियर में इंजूरी का खतरा हो सकता है, लेकिन अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि दर्द केवल मसल्‍स में है या यह एक सामान्‍य चोट है तो दर्द से राहत पाने के लिए आप घर पर ही इसे ठीक कर सकते हैं और दर्द से आराम पा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

कमर में चोट की वजह से हुए दर्द से इस तरह पाएं राहत

कोल्‍ड थेरेपी

जैसे ही कमर में चोट लगे, तुरंत फ्रिज से आइस पैक लाएं और कमर पर इससे सेंक दें. इस तरह आसपास की जगह में सुन्‍नता आएगी जिससे स्‍वेलिंग की समस्‍या नहीं होगी.

हीट थेरेपी

एक दिन के बाद भी अगर दर्द है तो आप इसके बाद गर्म चीजों की सेंक दें. यह ब्‍लड फ्लो को बढ़ाएगा और मसल्‍स को रिलैक्‍स करेगा. इसके लिए आप गुनगुने पानी से नहाएं और गर्म तौलिये से सेकें.

ऑएंनमेंट लगाएं

अगर गिरकर चोट आई है तो आप चोट वाली जगह को बिना अधिक हिलाए डुलाए घर पर मौजूद ऑएंनमेंट दवा लगाएं. इस बात का ध्‍यान रखें कि इसे लगाने के बाद अधिक रगड़ना नहीं है. ऑएंनमेंट लगाने के बाद कमर को अच्‍छी तरह से ढंक लें. इस तरह जकड़न की समस्‍या नहीं होगी और आप आराम महसूस करेंगे.

गुनगुने पानी में बैठें

अगर कमर में जल्‍द आराम चाहते हैं तो आप एक टब में गुनागुना पानी रखें और उसमें आधा कप नमक मिला दें. फिर धीरे से इसमें बैठने का प्रयास करें. अगर बाथ टब है तो आप उसमें 15 मिनट के लिए लेटें. इस तरह आपको आराम मिल जाएगा.

सीधा लेटें

अगर चोट अधिक लगी है तो बेहतर होगा कि आप बिस्तर पर सीधा लेट जाएं. एक घंटे के बाद भी कमर में दर्द है या हिलने डुलने में परेशानी आ रही है तो बेहतर होगा कि आप डॉक्‍टर की सलाह लें.

