5 फूड से महिलाएं कैंसर की टेंशन से रह सकती है मुक्त, डॉक्टर से जानें डाइट प्लान, हमेशा काम आएगा

How to Prevent Cancer Naturally in Women: डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 2020 में एक करोड़ लोगों की मौत कैंसर के कारण हुई है. आंकड़ों के मुताबिक हर 6 में से एक मौत कैंसर से होती है. इनमें से सबसे ज्यादा संख्या ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मौतों की है. यानी महिलाओं की मौत कैंसर के कारण सबसे ज्यादा होती है. ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर की वजह से भी महिलाएं ज्यादा परेशान रहती हैं. इंडिया अगेंस्ट कैंसर के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 27 लाख लोग कैंसर का इलाज करा रहे हैं. 2020 में कैंसर से संबंधित करीब 8.5 लाख लोगों की मौत हुई है. इनमें से पहला नंबर ब्रेस्ट कैंसर का ही था.

महिलाओं को कैंसर से बचाने के लिए हर तरफ से प्रयास हो रहे हैं. ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए जागरुकता अभियान पर जोर दिया जा रहा है ताकि महिलाएं समय पर इसकी पहचान कर लें और इस खतरनाक बीमारी का शिकार होने से बच जाएं. कैंसर की कई वजहें होती हैं लेकिन ज्यादातर वजहों के लिए लोग खुद जिम्मेदार होते हैं. नानावटी मैक्स अस्पताल, मुंबई में सीनियर डायटीशियन डॉ. रसिका माथुर के मुताबिक कैंसर शरीर में तब हमला करता है जब शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है. इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वह अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें और डाइट में इम्यूनिटी बूस्टर चीजों को शामिल करें. डॉ. रसिका माथुर ने महिलाओं में कैंसर से बचने के लिए 5 बेशकीमती चीजों को डाइट प्लान में शामिल करने की सलाह दी है.

कैंसर से बचने के लिए महिलाएं डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें

1.सलाद-डॉ. रसिका माथुर कहती हैं कि हर बार भोजन में सलाद को जरूर शामिल करें. आप अपनी डाइट में जितना अधिक फाइबर का समावेश करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा. फाइबर के कारण अन्य जो खराब चीजें खाएंगे, उसके पाचन को फाइबर स्लो कर देगा.

2.सीड्स-अपने रोजाना के भोजन में सीड्स वाली चीजों को जरूर शामिल करें. आजकल बाजार में कई तरह के सीड्स मिलने लगे हैं. आप पंपकिन, अलसी के बीज, रागी, ज्वार, बाजरा आदि को शामिल कर सकती हैं. इन चीजों में प्रोटीन के साथ-साथ ओमेगा-3 भी मिलता है जो कई बीमारियों से हमारी रक्षा करता है. अगर सीधे खाने का मन नहीं करें तो इसे आटे में मिलाकर खा सकते हैं.

3.मिल्क और मिल्क प्रोडकट-रोजाना मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को भी अपनी डाइट में शामिल करें. दूध, दही, छाछ में कोई एक चीज हर दिन हर महिला को कुछ न कुछ जरूर खाना चाहिए. इससे प्रोटीन की प्राप्ति होगी. अगर दूध, दही नहीं मिल रहा है तो दोनों समय दाल जरूर खाएं. आप बेसन को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं. आप चाहें तो बेसन को आटे में मिलाकर मिस्सी रोटी खा सकते हैं.

4.बादाम-महिलाएं आमतौर पर कम पौष्टिक भोजन करती हैं. इससे उनकी इम्यूनिटी खराब हो जाती है जिसके कारण उन्हें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता. इसलिए रोजाना की डाइट में ड्राई फ्रूट को जरूर शामिल करें. बादाम, अखरोट, खुबानी, छुहारा, खजूर आदि का सेवन करने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है.

5.डार्क ग्रीन बेजिटेबल और साइट्रस फ्रूट-डॉ. रसिका माथुर कहती हैं कि जितने कलरफुल फ्रूट और बेजिटेबल हैं, ये सब एंटीऑक्सीडेंटस से भरपूर होते हैं. इनका सेवन हर रोज करने से लगभग हर तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है. इसके अलावा साइट्रस फ्रूट यानी ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, जामुन, अंगूर, संतरा, कीवी आदि का सेवन हर रोज करें. कैंसर को दूर भगाने के लिए हर रोज डाइट में साइट्रस चीजों के साथ प्रोटीन को शामिल करें.

