हर दिन कितनी बार ब्रश करना जरूरी? अपनाएं यह खास तरीका, दांत हमेशा रहेंगे साफ और मजबूत

How To Brush Your Teeth: चमकदार दांत हमारी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने का काम करते हैं. साफ और चमकदार दांत पाने की हर किसी की ख्वाहिश होती है. दांतो को साफ रखने के लिए लोग तरह-तरह की चीजें अपनाते हैं. कोई सुबह-सुबह नीम का दातुन करना पसंद करता है, तो अधिकतर लोग दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट के साथ ब्रश करते हैं. तमाम एहतियात के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इन दिनों दांतों की समस्याओं से जूझ रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि रोज ब्रश किस तरह किया जाए और कितनी बार किया जाए ताकि दांत साफ और हेल्दी रहें. इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं.

द अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का सुझाव है कि सभी वयस्कों को दिन में 2 बार फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ ब्रश करना चाहिए. ब्रश करने से दांतों पर जमा खाना और प्लेक (Plaque) साफ करने में आसानी होती है. प्लेक एक सफेद परत होती है, जो दातों पर जम जाती है और इसमें बैक्टीरिया होते हैं. जब आप कुछ मीठा खाते हैं तो प्लेक में मौजूद बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो टूथ एनेमल (Tooth Enamel) पर अटैक करते हैं. लंबे समय तक ऐसा होने से टूथ एनेमल टूट सकता है और इसकी वजह से कैविटी बन जाती है. ऐसे में दातों की सफाई करना बहुत जरूरी है.

दांतों को हेल्दी रखने का 2×2 फॉर्मूला

सभी वयस्कों को दिन में 2 बार और हर बार कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए. अगर आप 2×2 फार्मूला को फॉलो करेंगे तो आपके दांत लंबे समय तक साफ और हेल्दी रहेंगे. इससे आपकी ओरल हेल्थ बेहतर होगी और गम डिजीज (Gum Disease) का खतरा भी कम हो जाएगा. इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने कुछ एसिडिक फूड या ड्रिंक ली है, तो उसके तुरंत बाद ब्रश ना करें. ऐसा करने से दांत कमजोर हो सकते हैं.

इन बातों का भी रखें ख्याल

– दिन में कई बार कुल्ला करते रहें

– ब्रश के बाद माउथवॉश यूज करें

– रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं

– बार-बार खाने की आदत बदलें

– ज्यादा मीठा खाना या ड्रिंक न लें

– तीन-चार महीने में टूथब्रश बदलें

– रेगुलर डेंटल चेकअप कराते रहें

